Milli bayramımız oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 15 Temmuz’un “Demokrasi ve Millî Birlik Günü” olarak resmî tatil ilan edilmesine ilişkin kanun teklifini 25 Ekim 2016 tarihli oturumda kabul etti. AK Parti ve MHP’nin ortak önergesiyle hazırlanan yasa tasarısıyla, 15 Temmuz’un her yıl ulusal bayram statüsünde anılması resmiyet kazandı. Bu adım, milletin demokrasiye sahip çıkan direnişinin simgeleştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla atıldı. Kanun teklifini hazırlayan AK Parti milletvekilleri, “15 Temmuz demokrasi tarihimizin dönüm noktasıdır. Bu günün resmiyet kazanması, milletin iradesine saygının timsali olacak” açıklamasını yaptı. MHP temsilcileri de “vatanın bütünlüğü ve milli birliğin simgesi olan 15 Temmuz, asla unutulmamalıdır” sözleriyle desteğini dile getirdi.

O günden sonra her yıl 15 Temmuz’da; TBMM, Cumhurbaşkanlığı, valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ortak törenler gerçekleştiriyor. Şehitler dualarla anılıyor, farklı şehirlerde anma programları, konferanslar, konserler, sergiler ve kamuoyuna açık yürüyüşler düzenleniyor. Bu etkinliklerle, demokrasiye saygı, milli birlik ve beraberliğin toplumsal hafızada canlı tutulması amaçlanıyor. Resmî tatil ilanıyla birlikte 15 Temmuz’un resmi okullarda ve üniversitelerde müfredat kapsamında işlenmesi de benimsendi. Tarih derslerinde “15 Temmuz Direnişi” konulu dersler verilirken, özellikle genç kuşaklara demokrasi hassasiyeti yerleştiriliyor. Özel sektör ve medya kuruluşları da bu günü unutmadı. Televizyon kanallarında özel yayınlar, gazete manşetlerinde anma spotları yer alıyor. Kurumlar çalışanlarına “Demokrasi ve Millî Birlik Günü”nü hatırlatıcı iç paylaşımlar yapıyor. Bu sayede 15 Temmuz, sadece devletin değil, milletin ortak gündemi haline geliyor. 15 Temmuz’un resmî tatil olarak kabul edilmesi, sadece bir günün serbest bırakılmasından öte, demokratik direnişin, milli birlik refleksinin ve toplumsal dayanışmanın somut bir simgesi olarak öne çıkıyor. Bu tatil, geçmişle bağ kuran, geleceğe umut taşıyan bir devlet kararı olarak gündemde yer almaya devam ediyor.