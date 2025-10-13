Milli park tahribatına ceza yolda

AK Parti'nin Meclis gündemine aldığı yeni kanun teklifine göre, milli parkların ekolojik dengesini bozanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 bin liradan 2,5 milyon liraya kadar adli para cezası verilecek. Mevcut yasalardaki cezaların yetersiz kaldığı gerekçesiyle hazırlanan düzenleme, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Teklif yasalaşırsa, caydırıcılık artırılacak ve doğa tahribatına karşı daha etkin mücadele sağlanacak. Yeni düzenlemeyle birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de daha geniş yetkilere kavuşacak. Gerekli görülen yerlerde döner sermayeli işletmeler kurabilecek olan Genel Müdürlük, kuruluş sermayesini Cumhurbaşkanı kararıyla 5 katına kadar artırabilecek. Ayrıca, doğa koruma alanlarında kural ihlali yapanlardan kesilecek idari para cezalarının %25'i Genel Müdürlük bütçesine, %75'i ise genel bütçeye aktarılacak.