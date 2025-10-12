Kaçak avcılığın cezası katlanıyor

Yasa dışı avcılığa ağır yaptırımlar geliyor. Uzun yıllardır güncellenmeyen kaçak avcılık cezaları 33 ila 42 kat arttırılacak. Belgesi olmadan avlananlara 10 bin lira, yasaklanan sahalarda avlananlara 15 bin lira ceza kesilecek.
Kaçak avcılık cezalarında arttırılacak. AK Parti, doğa hayatını koruma ve nesli tehlike altındaki yaban hayvanlarının avlanmasının önüne geçmek için Av Kanunu'nda da değişiklik içeren 30 maddelik yeni torba kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle yasa dışı avcılığa dönük cezalar 33 ila 42 kat artışa gidilerek caydırıcılık artırılacak.
CEZALAR YÜKSELİYOR
Avcılık belgesini almadan avlananlara uygulanan cezanın miktarı 300 liradan 10 bin liraya, avlanma izni olmadan ve avlaklarda izin almadan avlananlara ise uygulanan ceza 150 liradan 5 bin liraya yükseltilecek. Bu suçların 5 yıl içinde tekrarı halinde kesilen ceza üç katı olarak uygulanacak. Özel kanunla yasaklanan sahalarda avlanma cezası ise 350 liradan 15 bin liraya yükseltilecek. Avlanmanın yasaklandığı avlaklarda avlananlara ise uygulanan idari para cezası ise 200 liradan 6 bin liraya, özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlananlara ise kesilen idari para cezası 350 liradan 12 bin liraya çıkarılacak.
KATILIM PAYI MİLLİ PARKLARA
Yine teklifle; av malzemelerinden alınan yüzde 2'lik katılım payının tahsilat ve takip süreçleri yeniden düzenleniyor. Katılım payını ödemeyenler vergi dairelerine bildirilecek. Tahsil edilen tutarın yüzde 50'sinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlük Döner Sermayesi'ne aktarılacak.
GİRİŞ ÜCRETİ CEZASINA HGS AYARI
Teklifle doğa koruma alanları ve milli parklarda giriş ücretinin ödemediği tespit edilenlere uygulanan cezada indirime gidildi. Mevcut kanunda 10 katı idari para cezası oranı, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından HGS geçişlerine uygulanan ceza oranına benzer şekilde dört katı olarak değiştirilecek.
Yapı ve tesisler izinle yapılacak
- Milli parklar ve tabiat parklarında, planlarına uygun olması, kamu yararı ve zaruret olması halinde, ulaşım, elektrik iletim ve nakil hattı, petrol ve doğalgaz iletim hattı, trafo, haberleşme, su, termal su, atık su, altyapı ve bunlarla ilgili yapı ve tesisleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın izin vermesi halinde yapılabilecek. Verilen izinler amacı dışında kullanılamayacak. İçme suyu temini açısından yapımı aciliyet gösteren ve kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk arz eden tesisler için uzun devreli gelişme planı ve gelişme planı şartı aranmayacak. Böylece küresel iklim değişikliğine bağlı olarak son dönemde artan kuraklık yüzünden azalan su kaynaklarına alternatif kaynak ve temin alanları oluşturulacak.