Kaçak avcılığın cezası katlanıyor

Milli parklar ve tabiat parklarında, planlarına uygun olması, kamu yararı ve zaruret olması halinde, ulaşım, elektrik iletim ve nakil hattı, petrol ve doğalgaz iletim hattı, trafo, haberleşme, su, termal su, atık su, altyapı ve bunlarla ilgili yapı ve tesisleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın izin vermesi halinde yapılabilecek. Verilen izinler amacı dışında kullanılamayacak. İçme suyu temini açısından yapımı aciliyet gösteren ve kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk arz eden tesisler için uzun devreli gelişme planı ve gelişme planı şartı aranmayacak. Böylece küresel iklim değişikliğine bağlı olarak son dönemde artan kuraklık yüzünden azalan su kaynaklarına alternatif kaynak ve temin alanları oluşturulacak.