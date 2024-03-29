MİT Başkanı Kalın ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek: İşte masadaki konuları

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Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerine nokta operasyonlar düzenlemeye devam ediyor. Son nokta operasyonun adresi ise Suriye'nin Kamışlı bölgesi oldu. "Terörden arananlar" listesinde yeşil kategoride bulunan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Halil Tekin etkisiz hale getirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenecek bakanlar düzeyindeki güvenlik toplantısına katılmak üzere Irak'a gitti. Irak Dışişleri Bakanlığında yapılacak olan güvenlik toplantısına Bakan Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılacak. Fidan, Bağdat'a yapacağı günübirlik ziyaret esnasında ikili temaslarda da bulunacak.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti. Kalın, ziyaretinde CIA Başkanı William Burns ile bir araya gelecek. MİT Başkanı Kalın'ın ajandasında ikili ilişkilerin yanı sıra PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelenin de yer aldığı öğrenildi.