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MİT Başkanı Kalın ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek: İşte masadaki konuları

MİT Başkanı İbrahim Kalın ile ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin görüşmesinde Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyareti ele alınacak.

11:04 - 29/03/2024 Cuma
Güncelleme: 11:07 - 29/03/2024 Cuma
DHA
İbrahim Kalın (Arşiv)
İbrahim Kalın (Arşiv)

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#MİT
#ABD
#İbrahim Kalın
#Gazze
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