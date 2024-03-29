MİT Başkanı Kalın ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek: İşte masadaki konuları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenecek bakanlar düzeyindeki güvenlik toplantısına katılmak üzere Irak'a gitti. Irak Dışişleri Bakanlığında yapılacak olan güvenlik toplantısına Bakan Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılacak. Fidan, Bağdat'a yapacağı günübirlik ziyaret esnasında ikili temaslarda da bulunacak.