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MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Halil Akkoç
16:55 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütü PKK heeflerine hava harekatı düzenledi.
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütü PKK heeflerine hava harekatı düzenledi.

Güvenlik güçlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarını etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

İki terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" denildi.


#MSB
#Gara
#PKK
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