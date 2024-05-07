MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.



Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/mnkBbDIBZU