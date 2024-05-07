MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz, terör örgütü PKK heeflerine hava harekatı düzenledi.
Güvenlik güçlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarını etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
İki terörist daha etkisiz hale getirildi
İki terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" denildi.
#MSB
#Gara
#PKK
15 saat önce