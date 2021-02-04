MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Drcb83tgTx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 4, 2021

GÜNDEM TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 10 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM PKK'dan kaçan beş terörist teslim oldu

FOTOĞRAF 11 İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKKKCK-YPGPYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda, sınırından ülkeye yasa dışı yollarla giren teröristlerce metropol illerde eylem yaptırılması planlanan örgüt elemanlarına silah ve mühimmat sağlandığı bilgisi üzerine 26 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Kızıltepe ilçesinde yapılan çalışmalar sonucu 4 Suriyeli gözaltına alındı. Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramalarda, birinin ayakkabı tabanına bölmeler açarak, gizlediği yaklaşık 200 gram el yapımı plastik patlayıcı ele geçirildi. Aramada ayrıca anahtar sistemi, elektrikli fünye, dijital materyaller ve dokümanlar da bulundu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen teröristlerden 1'i, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suriyelilerden 2'si, deport edilirken, 1'i ise adli kontrolle serbest kaldı. Öte yandan Mardin polisi, 19 Ocak'ta da istihbarat sonucu sınırdan ülkeye giriş yapmak isteyen, Suriye uyruklu PKKYPG’li 2 teröristi gözaltına almıştı. Teröristlerin üzerlerinde ve irtibatta oldukları kişilerin evlerinde yapılan aramalarda; 4 kilo 115 gram plastik patlayıcı, 2 zaman ayarlı bomba ve 1'i uzaktan kumandalı olmak üzere 3 bomba düzeneği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti. Polis ekiplerinin, 2 Suriyelinin bağlantılı olduğu kişilerle ilgili yaptığı operasyonlarda ise Nusaybin, İstanbul, Antalya ve Şanlıurfa’da baskınlar yapılmıştı. Operasyon kapsamında 4 terörist tutuklanırken, patlayıcı maddelerin ayakkabı tabanı ile ayakkabı sayası arasına yerleştirildiği ayrıca şampuan, jöle ve krem kutularında da saklandığı ortaya çıkmıştı. Teröristlerin hain planı ellerinde patladı: Patlayıcıları ayakkabıya açılan gizli bölmeye yerleştirmişler Mardin polisi, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonlarını sürdürürken, sınırdan ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmak isteyen 4 Suriye uyrukluyu gözaltına aldı. Teröristlerden birinin, ayakkabı tabanına bölmeler açarak, gizlediği yaklaşık 200 gram el yapımı plastik patlayıcı ele geçirildi. Suriyelilerden 2'si, deport edilirken, 1'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest kaldı, 1 terörist de tutuklandı. BiP'te paylaş

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