MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Özlem Gürses yine alay konusu oldu: Bahçeli'ye aşı yapan hemşire Gülnaz Şırınga darp edildi

Halk TV sunucusu Özlem Gürses yine alay konusu oldu. Gürses, Halk TV'de yayınlanan programında ilginç bir iddiada bulundu. Devlet Bahçeli'ye aşı yapan Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin, Bahçeli'nin canını yaktığı gerekçesiyle darp edildiğini ve tedavi altına alındığını söyleyen Özlem Gürses sosyal medyada alay konusu oldu.