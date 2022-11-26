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POLİTİKA

MSB duyurdu: Yedi terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen yedi PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
MSB duyurdu: Yedi terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB): "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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