Müfredatın gücü sahada ölçülüyor: Amaç öğretmen değil programı değerlendirmek

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM), 2025-2026 eğitim öğretim yılında daha geniş kapsamlı izleme ve değerlendirme süreciyle devam ediyor. Ancak bazı basın organlarında “Bakanlık, öğretmenin öğretmeni denetlemesini istedi” ve “Yeni müfredat baskının göstergesi” başlıklı haberler yayımlandı. Bakanlık kaynakları bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Süreç, öğretmenlerin performansını ölçmek için değil, öğretim programlarının uygulanabilirliğini sahadan elde edilen verilerle değerlendirmek için yürütülüyor.

KARALAMA HABERLERİNE YANIT

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre izleme ve değerlendirme sürecinde görev alan öğretmenler, herhangi bir denetim amacıyla değil, bilimsel veri toplama amacıyla sahada bulunuyor. Öğretmenlerden izin alınarak yapılan gözlemler, etik ilkeler çerçevesinde yürütülüyor. Hassasiyet bildiren öğretmenlerin sınıflarında ise çalışma yapılmıyor. Geçtiğimiz yıl yürütülen çalışmalarda hazırlanan 18 Genel Rapor ve 15 Alan Raporu sonucunda öğretmenler üzerinde olumsuzluk yaratan herhangi bir durum yaşanmadı. Aksine öğretmenler sürece gönüllü, dayanışma içinde ve mesleki paylaşım ruhuyla katıldı.

ÖĞRENCİ GELİŞİMİNE KATKI

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin sahadaki etkilerini ve öğrenci gelişimine katkılarını değerlendirmek amacıyla yürütülen süreç, bu yıl daha da genişletildi. Geçen yıl Okul Öncesi, İlkokul Türkçe, İlkokul Matematik, Hayat Bilgisi, Ortaokul Türkçe, Ortaokul Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Ortaöğretim Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya dersleriyle başlayan uygulamaya, bu yıl İngilizce, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Felsefe dersleri de eklendi.

TEFTİŞ DEĞİL GÖZLEM VE GÖRÜŞME İLE VERİ TOPLANIYOR

Çalışmalarda öğretmen ve akademisyenler görev alıyor. Katılımcılar, herhangi bir teftiş görevi üstlenmeden, gözlem, anket ve görüşme yöntemleriyle bilimsel veri topluyor. Toplanan veriler, yalnızca öğretim programlarının güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini tespit etmek için kullanılıyor. Bu kapsamda öğretmenlere Erzurum, İstanbul ve Mersin’de düzenlenen seminerlerde toplam 18 saatlik eğitim verildi. Eğitimlerde veri toplama, raporlama, etik ilkeler, geçerlik ve güvenirlik konularında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME AMAÇLANIYOR

Bakanlık kaynakları sürecin amacını, “Öğretmeni değil, programı değerlendirmek. Eğitimde güçlü yönleri korumak, geliştirilmesi gereken alanları belirlemek. Öğretim programlarını dinamik ve güncel tutmak” şeklinde özetledi. Bu bağlamda sahadan elde edilen veriler doğrultusunda programlar ve materyaller üzerinde sürekli iyileştirmeler yapılacak. Böylece Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Türk eğitim sisteminin ihtiyaçlarına daha güçlü cevap veren, esnek ve dinamik bir yapıya kavuşacak.







