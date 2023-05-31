Muhalifler ikilemde

CHP'de, parti içi muhalefet Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yenik çıkan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açma hazırlığı içinde. İlk hesaplaşma alanı olarak ise geçen yıl ertelenen 38. Olağan Kurultay ortaya çıkıyor. Ancak CHP kulislerinde, genel merkezin delegeler üzerindeki gücünden kaynaklanan gerekçeleri sıralayanlar, kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı yarışacak adayın şansının düşük olduğunu değerlendiriyor. Ancak parti içi muhalefet yaklaşan yerel seçimler nedeniyle de sürecin uzatılmasına da makul bakıyor. Öte yandan başkentte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıkışları, parti içindeki muhalefeti heyecanlandırmakla birlikte yaklaşan yerel seçimlerde İstanbul'u koruma güdüsü baskın geldi. Parti içi muhalefetin bu noktada, hesaplaşmayı ileri bir tarihe taşıması da bekleniyor.

Millet İttifakı'nın iki büyük paydaşının da 'seçimlerden alınan sonuçta eşit derece mesul' olduğunu ifade eden eski bir CHP yöneticisi ise "İYİ Parti ve CHP halkın önüne değişim talebiyle Erdoğan'ı yenmek vaadi ile çıktı. Gelinen noktada CHP Genel Başkanı kadar Akşener de değişime direnerek partilerinin başında kalmak isteyebilir. Bu Türk siyasetinin en eski hastalıklarından biridir" değerlendirmesinde bulundu.