Muhittin Böcek hakim karşısına çıktı: Haberim yok bilmiyorum

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davası başladı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, aralarında belediye başkanlığından uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 5’i tutuklu 41 sanık, hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Muhittin Böcek, belediyenin sürekli mülkiye başmüfettişleri ve Sayıştay tarafından denetlendiğini, yaptıkları ihalelerde usulsüzlük olmadığını söyledi. Böcek, “Yakınlarımı zengin etmedim. Yeğenimin şirketi konkordato ilan etti. Yeğenimin daireleri satılıyor” dedi.

Sağlık durumuna değinen Böcek, “Tutuklandığımdan beri 10 defa hastaneye kaldırıldım. 5 Temmuz'da tutuklandığımda 5 ilaç kullanıyordum. Doktorlarıma muayene olamadım. Yaşamak istiyorum. Kalp, astım, böbrek ve prostat hastalıklarım var. Acil olarak sağlığımla ilgili tedavi olmak istiyorum” diye konuştu.

İddianamede yer alan eylemlerle ilgili mahkeme başkanının soruları üzerine Böcek, Anadolu Reklam firması sahibi Y.Y.'nin 2024 yerel seçimleri sırasında yaptığı iddia edilen ödemelerden haberinin olmadığını belirtti. Böcek, eski gelini Z.K.'ya lüks daire alımında oğlunun iş insanı Y.Y.'den borç aldığını, bundan da haberinin olmadığını iddia ederek, iki kişi arasında borç ilişkisinden dolayı neden suçlandığını bilemediğini söyledi. Yine eski gelinine 80 milyon lira boşanma tazminatı ödenmesi konusunda Böcek, yasa ve yönetmelikler dışında hiç kimseye ödeme yapılmadığını, bundan dolayı irtikap suçunu işlediği sonucuna varılamayacağını öne sürdü. Savunma yapan Mustafa Gökhan Böcek de yaşanan olaylardan babasının bilgisinin olmadığını söyledi.