Naci en Palestine şarkısıyla dünya çapında ün kazanan Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthi, Gazze için önceki gün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen “Ben De Oradayım” yardım konserinde sahne aldı. Yeni Şafak’a konuşan Mathlouthi, Filistin’de yaşanan olaylardan ötürü üzüntüsünü dile getirerek, “Bizler siyasetçi değiliz. Doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Aynı dili konuşmasak bile müzik, aramızda bir bağ oluşturabilir. Gazze’de yaşananlar kalbimi kırıyor ve çok üzgünüm. 2 çocuklu bir anne olarak bakmamaya çalıştım çünkü annelik yapmaya devam edebilmem gerekiyordu. Ama bu da doğru değildi. Bu kadar korkunç şeyleri izlemek zorunda bırakıldığımız için çok öfkeliyim. Oraya gitmek ve bir şeyler yapabilmek isterdim. Çünkü şu an yaptıklarımız hiç yeterli değil” dedi.





ŞARKILAR YOLUYLA MESAJIMI İLETECEĞİM

Filistin için seslendirdiği “Naci En Palestina” şarkısının dünyanın dört bir yanında dinlenmesi ve paylaşılmasından bahseden Mathlouthi, “İnsanların müziğimi dinlerken kendilerinde güç ve huzur bulmalarından dolayı çok minnettarım ve onurlu hissediyorum” ifadelerini kullandı. Filistin için şarkılar üretmeye devam edeceğini anlatan Mathlouthi, “Aslında bu gece, daha bir ay önce yayınladığımız Umut anlamına gelen Amal adlı bir şarkıyı söyledim. Ayrıca geçen yaz henüz yayınlamadığım bir şarkı yazdım.

O şarkı da Hanzala’yı çizen Naci El-Ali ve elbette Filistin hakkında. Ama elbette daha fazlasını yazmayı çok isterim çünkü şarkılar yoluyla iletilmesi gereken çok fazla mesaj olduğunu hissediyorum” diye konuştu.





TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM

Tunuslu sanatçı, Türk halkına teşekkür ederek, “Buraya her geldiğimde çok hoş karşılanıyorum. Sosyal medyada çok fazla gösteriliyor. İnsanlar burada müziğimden gerçekten keyif alıyor. ve bu benim en büyük desteğim. En çok buraya gelip konserler verdiğimde mutlu oluyorum. Bu yüzden Türk halkına kendilerine karşı bu kadar cömert davrandıkları için, çok iyi kulaklara sahip oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü müziğin insanların hayatlarının çok büyük bir parçası olduğunu hissediyorum ve bunu görmek gerçekten çok güzel. Ayrıca onların bu kadar empatik olmaları ve sanatın farklı kültürlerine bu kadar açık olmalarından dolayı takdir ettiğimi de söylemek istiyorum. Kesinlikle gelmeyi en sevdiğim yerlerden biri” dedi.



