Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Nesli koruma altındaydı: Tunceli’de su samuru görüntülendi

Nesli koruma altındaydı: Tunceli’de su samuru görüntülendi

11:422/11/2025, الأحد
IHA
Sonraki haber
Tunceli’de su samuru görüntülendi
Tunceli’de su samuru görüntülendi

Tunceli’de koruma altında bulunan su samuru, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Suyun üzerinde bir süre bekleyen su samuru ardından nehre dalarak gözden kayboldu.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olduğu belirlenen hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Tunceli’nin Munzur Nehri’nde görüntülendi. Suyun üzerinde bir süre bekleyen su samuru ardından nehre dalarak gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

O anları görüntüleyen Ferhat Güven, "Munzur Nehri’nin kıyısında yer alan bir otururken hepimizi sevindiren bir ana tanıklık ettik. Uzun süredir bölgemizde varlığını sürdürmekte zorlanan su samurları, doğal yaşamın hâlâ ne kadar canlı olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Su samurları, doğanın en hassas canlılarından biridir. Onların görünmesi, Munzur’un temizliğinin, ekosistemin dengesinin ve doğa koruma bilincinin güçlendiğinin bir göstergesidir" dedi.



#Tunceli
#su samuru
#tehlike
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul sosyal konut fiyatları ne kadar? 55, 65, 80 metrekarelik daire fiyatı peşinat, vade sayısı ödeme planı nasıl?