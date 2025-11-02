Nesli koruma altındaydı: Tunceli’de su samuru görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olduğu belirlenen hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Tunceli’nin Munzur Nehri’nde görüntülendi. Suyun üzerinde bir süre bekleyen su samuru ardından nehre dalarak gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

O anları görüntüleyen Ferhat Güven, "Munzur Nehri’nin kıyısında yer alan bir otururken hepimizi sevindiren bir ana tanıklık ettik. Uzun süredir bölgemizde varlığını sürdürmekte zorlanan su samurları, doğal yaşamın hâlâ ne kadar canlı olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Su samurları, doğanın en hassas canlılarından biridir. Onların görünmesi, Munzur’un temizliğinin, ekosistemin dengesinin ve doğa koruma bilincinin güçlendiğinin bir göstergesidir" dedi.