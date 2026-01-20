Yeni Şafak
Nevşehir’de kamyonet otomobile çarptı: Dört yaralı

Nevşehir’de kamyonet otomobile çarptı: Dört yaralı

23:3120/01/2026, Salı
DHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde kamyonetin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet lojman duvarına çarpıp devrilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir’de kamyonetin, otomobile arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Ö. yönetimindeki 50 SA 935 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan Hülya S. kontrolündeki 38 NC 309 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, cadde üzerindeki İl Jandarma Komutanlığı lojmanlarının duvarına çarpıp, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonet sürücüsü Ahmet Ö. ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi ile otomobilde yolcu konumundaki 1 kişi 4 kişi yaralandı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



