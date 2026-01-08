Yeni Şafak
Yaya geçidinde feci kaza: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

23:308/01/2026, Perşembe
IHA
Nevşehir’de yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Bahçeli Evler Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki Hatice Çat’a, T.K. yönetimindeki 34 EJ 8095 plakalı otomobil çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle savrularak karşı şeride düşen Hatice Çat ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hatice Çat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü T.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Nevşehir
#Otomobil
#Trafik kazası
#Ölüm
