Nevşin Mengü 'Kılıçdaroğlu'nun fatura protestosu' anketinden umduğunu bulamadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada elektrik zamları geri çekilene kadar faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu.

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'KİŞİSEL PROTESTO'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun bir talimatı olmadığını bu durumun kişisel bir protesto olduğunu belirterek "Bu onun kişisel protestosudur. Adalet yürüyüşüne başladığı gibi tek başına başlamıştır. İlerleyen günlerde bizlere bir çağrısı olursa memnuniyetle ve mutabakatla hep birlikte uyacağız" dedi.

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KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİK PROTESTOSUNA DESTEK VAR MI?

CHP liderinin elektrik protestosunun tartışmaları sürerken, gazeteci Nevşin Mengü de Kılıçdaroğlu'na vatandaşın destek verip vermediğiyle ilgili Twitter'da bir anket başlattı.





Gazeteci Nevşin Mengü'nün sosyal medyada yaptığı ankette "Kemal Kılıçdaroğlu zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. Siz de bu eyleme katılır mısınız?#Bende Ödemiyorum der misiniz?" sorusu soruldu.

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Kemal Kılıçdaroğlu zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. Siz de bu eyleme katılır mısınız? #BendeÖdemiyorum der misiniz? — nevsin mengu (@nevsinmengu) February 10, 2022

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YÜZDE 76,6 KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERMEDİ

294 bin 440 kullanıcının oy verdiği anket sonuçlarına göre yüzde 76,6'lık kesim CHP liderine destek vermeyeceğini belirtti. Yüzde 22,4'lük kesim ise protestoya katılabileceğini ifade etti.

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'ÇOĞUNLUK BEN FATURAMI ÖDERİM DEMİŞ'

Anket sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Anket sonuçlandı. Soru, insanların Kılıçdaroğlu'nun eylemine destek verip vermemesi değil, bu tür bir eyleme fatura ödemeyerek katılıp katılmayacakları. Çoğunluk ben faturamı öderim demiş, ancak faturamı öderim diyenler arasında Kılıçdaroğlu'nun tavrını doğru bulanlar da var" ifadelerini kullandı.

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Anket sonuçlandı. Soru, insanların Kılıçdaroğlu'nun eylemine destek verip vermemesi değil, bu tür bir eyleme fatura ödemeyerek katılıp katılmayacakları. Çoğunluk ben faturamı öderim demiş, ancak faturamı öderim diyenler arasında Kılıçdaroğlu'nun tavrını doğru bulanlar da var https://t.co/Pd2LGfLYs0 — nevsin mengu (@nevsinmengu) February 11, 2022





Mengü, Kılıçdaroğlu'na 'faturamı ödemiyorum' diyerek destek olanlardan birinin de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olduğunu söyledi.

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SOSYAL MEDYADA TİYE ALINDI: BURADA BİLE YÜZDE 22

Anket sonuçları sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kullanıcılar "İstediği cevabı alamadı, Kılıçdaroğlu'nun provakasyonuna destek bulamadı" şeklinde yorumlarda bulunarak Mengü'yü tiye aldı.

O kullanıcı yorumlarından bazıları şöyle:

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HAYAT Nevşin Mengü babasının cenazesindeki tören birliğinden rahatsız oldu: Önceden askerler vardı güzeldi bu olmamış yani

OYNAT 01:21 Nevşin Mengü 'Erdoğan'a haksızlık yapılıyor' diyen konuğa bitcoin'i sordu Almanların yayın organı Deutsche Welle'de Türkiye'yi hedef alan yayınlar yapan Nevşin Mengü, konuğundan istediği cevabı alamadı. Ekonomist Atilla Yeşilada'dan Türkiye ile Venezuela'yı kıyaslamasını isteyen Mengü, sürpriz bir yanıtla karşılaşınca konuyu değiştirdi. Venezuela'nın kurumsal kapasitesi ile Türkiye'nin kapasitesi aynı olmadığını ve Erdoğan ile Maduro'nun karşılaştırılmasının haksızlık olacağını kaydeden Yeşilada “Erdoğan'ı eleştirelim ama adil olalım. Nazi benzetmeleri falan çok çirkin. Maduro ve ondan önceki Chavez çok psikopat tipler. Bizdeki solcular beğeniyor ama böyle şeyler var. Bir de orada petrole rağmen fakirleşme var. Biz ne söylersek söyleyelim AK Parti, Türkiye'yi fakirleştirecek bir hareket yaptı diyemem. Rakamlar ortadadır. AK Parti döneminde Türkiye daralmadı. Bu insafsızlık olur. Bu karşılaştırma adil değil." yanıtını verdi. Nevşin Mengü bu yanıt üzerine konuyu değiştirerek bitcoin'i sordu. Yeşilada, Mengü'yü bir kez daha şaşırtarak "hiç bir fikrim yok" dedi BiP'te paylaş

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OYNAT 01:54 Nevşin Mengü babasının cenazesindeki tören birliğinden rahatsız oldu: Önceden askerler vardı güzeldi bu olmamış yani Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası CHP Eski Milletvekili Şahin Mengü, geçtiğimiz günlerde 73 yaşında vefat etti. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, kendilerine başsağlığı dileyenlere teşekkür eden Mengü, TBMM'de babası için düzenlenen cenazedeki tören birliğinden rahatsızlığını dile getirdi. Mengü, 'Babam eski vekil olduğu için parlamentoda tören düzenleniyor ya onu eskiden asker düzenlerdi. Tören birliği olurdu, onlar yaparlardı. Bir atmosfer katıyordu. sivilleşme diyerek polise devrettiler bu işi. Bayağı kötü olmuş, hiç iyi olmamış yani. Bu işin bir raconu var' dedi. BiP'te paylaş

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