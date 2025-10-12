Yeni Şafak
Niğde'de kar yağışı etkili oldu: Dört dağcı mahsur kaldı

18:2712/10/2025, Pazar
DHA
Dağcılar ile iletişime geçen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, öğrencilerin dönüşü için uygun bir rota oluşturdu.
Niğde Demirkazık Dağı'nda tipi nedeniyle yollarını kaybeden 4 dağcı için AFAD ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, dağcıların dönüşü için güvenli bir rota oluşturup olumsuz hava koşullarına karşı önlem aldı.

Niğde Demirkazık Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Tipi nedeniyle yolunu kaybedip mahsur kalan 4 dağcı için AFAD ve jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

Kentin yüksek kesimlerinde karı yağışı etkili oldu. Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik dağcı ekibi, tipi nedeniyle yollarını kaybettiklerini belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Dağcılar ile iletişime geçen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, öğrencilerin dönüşü için uygun bir rota oluşturdu. Ekipler, olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırma ihtimaline karşı da rota boyunca güvenlik önlemi aldı. Dağcılar, belirlenen rota üzerinden dönüş için harekete geçti.


#Niğde
#kar
#dağcı
#mahsur
