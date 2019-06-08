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NİĞDE

Niğde'de yaralı dağcıyı kurtarmaya giden astsubay şehit oldu

Niğde'de yaralı dağcıyı kurtarmaya giden astsubay şehit oldu

Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken ayağı kırılıp mahsur kalan dağcıyı kurtarmaya giden ekipte yer alan Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya (30) helikopterden kayalıklara düştü. Ağır yaralanan Harmankaya, kurtarılamayarak şehit oldu.

Haber Merkezi DHA
Yaralı dağcıyı kurtarma operasyonu sırasında kayalıklara düşen askerimiz şehit düştü
Yaralı dağcıyı kurtarma operasyonu sırasında kayalıklara düşen askerimiz şehit düştü

Demirkazık Dağı'nın Peck Kulvarında tırmanan 7 dağcıdan Bülent Tuncay, düşünce ayağını kırdı. Bölgede mahsur kalan yaralı dağcı için AFAD ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timi bölgeye sevk edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile Konya'dan hareket eden MAK timi, yaralı dağcının bulunduğu bölgeye ulaştı. Dağcıyı kurtarmaya çalışan helikopterde bulunan Konya 3. Ana Jet Üssü 135 Filo personeli Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya, ipten kayarak düştü.

Ağır yaralanan Harmankaya, askerler tarafından tekrar helikoptere alınarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan tüm müdahaleye karşın Harmankaya şehit oldu.

  • Bu arada yaralı dağcı ise diğer ekipler tarafından kurtarılarak götürüldüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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