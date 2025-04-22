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Nitelikli eleman açığını kapatacak yeni iş birliği

Nitelikli eleman açığını kapatacak yeni iş birliği

04:0022/04/2025, Tuesday
G: 22/04/2025, Tuesday
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Erol Özvar - Rifat Hisarcıklıoğlu
Erol Özvar - Rifat Hisarcıklıoğlu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında "Meslek Yüksekokulları Eğitim İş birliği Protokolü" imzalandı. TOBB İkiz Kuleleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Prof. Dr. Özvar burada yaptığı konuşmada, farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştiren meslek yüksekokullarının, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında kritik role sahip olduğuna işaret etti.


103 ÜNİVERSİTEYİ KAPSIYOR

Özvar, "TOBB'un yönlendirmesiyle iş dünyasında çalışan tecrübeli isimler belirli alanlarda meslek yüksekokullarında dersler verebilecek, öğrencilerimize doğrudan sektör bilgisini aktarabilecek" dedi. Özvar, protokolün 103 üniversitenin 388 meslek yüksekokulundaki mesleki programları kapsadığına dikkat çekti.


GELECEK AÇISINDAN RİSK

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da nitelikli insan kaynağı bulma noktasında iş dünyasının yıllardır sorun yaşadığına, buna karşın ülkenin dört bir yanında pek çok gencin iş bulamadığına işaret etti. Bu tablonun, Türkiye'nin geleceği açısından büyük risk oluşturduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Çünkü eğitim ile istihdam arasındaki bağ koptuğunda, genç nüfusumuz avantaj olmaktan çıkıp kayıp bir potansiyele dönüşüyor. Bugün burada attığımız adım, bu asimetrik yapıyı değiştirmek içindir. Nitelikli insan kaynağı açığını kapatacağız" diye konuştu.


#YÖK
#Erol Özvar
#Rifat Hisarcıklıoğlu
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