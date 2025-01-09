Nöbetçi noterlerde işlem 3 milyonu aştı

Noter sayılarının artırıldığını, noterlik hizmetlerinde e-Noterlik, nöbetçi noterlik, güvenli ödeme hizmeti gibi birçok uygulamanın daha etkin hale geleceğini kaydeden Tunç, noterlik hizmetlerinin toplumsal barışın sağlanmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRDIK

Noterlik hizmetlerine erişimi kolaylaştırdıklarını kaydeden Tunç, "Güvenli ödeme sistemiyle de noterlik hizmetlerinin etkinliğini artırdık. Parmak izi ile kimlik doğrulama sistemi kullanımını pilot noterliklerde başlattık. Ayrıca 7/24 veraset ilamlarının noterlik tarafından da verilebilmesini düzenledik. 2024 yılında 40 yeni noterlik ihdas ettik. 2002 yılında 1231 olan noterlik sayısını 2383'e yükselttik. Noterlik kurumunu daha üst seviyelere çıkarmak ve daha kaliteli hizmet sunabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

E-NOTER’DE 26 BİN İŞLEM

Nöbetçi noterlik uygulamasıyla vatandaşlar hafta sonları da noter hizmetlerinden yararlanabiliyor. 2019’dan bu yana bu kapsamda 3 milyon 303 bin 832 işlem yapıldığı belirtilirken, sadece 2024 yılında 798 bin 17 işlem gerçekleştirildi. Elektronik ortamda yapılan noterlik işlemleri de büyük ilgi gördü. 2020’de başlatılan e-Noter uygulamasıyla 80 bin 543 işlem yapılırken, 2024’te 26 bin 726 işlem gerçekleştirildi.







