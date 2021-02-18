Normalleşme Mart’ta başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayı başı itibari ile kademeli normalleşme sürecini başlatacaklarını söyledi. Kabine Toplantısı sonrası Kovid-19’a karşı alınan yeni kararları açıklayan Erdoğan, illerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 grupta sınıflandırılacağını kaydetti.
Normalleşme takviminin bu sınıflandırmaya göre yürütüleceğini belirten Erdoğan şöyle devam etti:
ESNAF RAHATLAYACAK
- Özellikle salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe kıraathane ve benzeri esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu da yine illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.