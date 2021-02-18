Gündem Normalleşme Martta başlıyor
ANKARA

​Normalleşme Mart’ta başlıyor: Normalleşme ne zaman başlıyor? Yasaklar ne zaman kalkıyor? Kafeler açılacak mı?

Normalleşme Mart’ta başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası Kovid-19 normalleşme takvimini açıkladı. Buna göre iller önce risk seviyesine göre 4 gruba ayrılacak. Düşük riskli illerde Mart başından itibaren kısıtlamalar gevşetilecek. İller vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 grupta sınıflandırılacak. Normalleşme takvimi bu sınıflandırmaya göre yürütülecek. Hafta sonu dahil sokağa çıkma kısıtlamaları, illerin risk durumuna göre Mart başından itibaren kademeli şekilde kaldırılacak. Esnafı rahatlatacak adımlar için de düğmeye basıldı. Restoran, kafe ve kıraathane gibi işletmelerin normalleşme yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Eğitimde ise vaka sayısına göre il il değerlendirme yapılıp, düşük riskli illerde yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayı başı itibari ile kademeli normalleşme sürecini başlatacaklarını söyledi. Kabine Toplantısı sonrası Kovid-19’a karşı alınan yeni kararları açıklayan Erdoğan, illerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 grupta sınıflandırılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mart ayında kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz
OYNAT 02:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mart ayında kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Mart, aşılamada çok mesafe kat edeceğimiz bir ay olacak. İllerimizi 4 gruba ayırarak Mart başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz' dedi.

Normalleşme takviminin bu sınıflandırmaya göre yürütüleceğini belirten Erdoğan şöyle devam etti:

ESNAF RAHATLAYACAK

  • Özellikle salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe kıraathane ve benzeri esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

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Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu da yine illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.

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