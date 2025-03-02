Noterlik hizmetlerinde yeni dönem: Dijitalleşme ve güvenlik artıyor

4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında noterlik hizmetlerinde önemli düzenlemeler yapılacak. Yeni düzenlemelerle noterlerin görev tanımları genişletilecek, dijitalleşme teşvik edilecek ve yargının iş yükü hafifletilecek. Noterlik hizmetlerinde kapsamlı değişiklikler hayata geçiriliyor. Yeni düzenlemelerle noterlerin yetki alanı genişletilirken, dijitalleşme süreci hız kazanacak.





NOTERLER ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLEMLERİNİ YAPABİLECEK

Noterler, vasiyetnamenin açılması, mirasçı atama belgesi düzenlenmesi, malın ayıplı olup olmadığının tespiti gibi çekişmesiz yargı işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca, dava açılmadan önce belirli delillerin noterler aracılığıyla tespit edilmesi mümkün hale gelecek. Hukuki güvenliğin artırılması amacıyla belirli büyüklükteki sözleşmeler ve işlemler için noter onayı zorunlu hale getirilecek.





DİJİTALLEŞME VE ELEKTRONIK KIMLIK DOĞRULAMA SISTEMI

Dijitalleşme çalışmaları kapsamında noterliklerde Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulanacak ve noter onaylı belgelerde karekod sistemi kullanılacak. Kıymetli evrak ve banka protestoları gibi işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Noterliklerin "Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi" (UTTS) ile entegrasyonu sağlanacak ve taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin noterler aracılığıyla tapu siciline işlenmesi mümkün hale gelecek.





NOTER YARDIMCILIĞI SISTEME DAHIL EDILIYOR

Noter yardımcılığı müessesesi hayata geçirilerek hukuk fakültesi mezunlarının noter yardımcısı olarak görev alması sağlanacak. Bu sistemle noterliklerin işleyişinin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.





NOTERLIK HIZMETLERI YAYGINLAŞIYOR

Noterlik hizmetleri yaygınlaştırılarak noterlik sayısı artırıldı. Nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında milyonlarca işlem gerçekleştirildi. e-Noter uygulamasıyla noterliğe gidilmeden işlemler yapılabiliyor ve elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemlerin sayısı her geçen gün artıyor. Yeni düzenlemelerle noterlik sisteminin daha hızlı, güvenli ve erişilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.





E NOTER İLE 84 BİN 334 İŞLEM

Noterlik hizmetlerinde erişimi artırmak ve vatandaşlara daha hızlı hizmet sunmak amacıyla önemli adımlar atıldı. 2024 yılında 40 yeni noterlik açılarak hizmet ağı genişletildi. 2002 yılında bin 231 olan noterlik sayısı, yıllar içinde artırılarak 2 bin 385’e ulaştı. Nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında bugüne kadar 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirilerek hafta sonları da vatandaşların noterlik hizmetlerinden yararlanması sağlandı. Ayrıca, dijitalleşme sürecine hız kazandıran e-Noter uygulamasıyla 84 bin 334 işlem, noterliğe gidilmeden elektronik ortamda tamamlandı.



