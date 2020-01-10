O kitapta bunlar var

İşte Putin’e verilen kitapta Ankara-Trablus anlaşmasının maddeler halinde anlatıldığı o satırlar...

* (Mutabakat) Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de izole etmeye ve çevrelemeye çalışan siyasi-ekonomik inisiyatiflere güçlü bir yanıt teşkil ediyor.

* Her iki ülke açısından da Akdeniz’deki hakları konusunda hukuki ve meşru zemin elde edildi.

* Türkiye bu mutabakat ile bölgede herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğini göstermiştir.

* Bu mutabakat ile iki ülkenin de haklarını ihlâl edecek olası Yunanistan-Mısır ve Yunanistan-GKRY anlaşmalarının önüne set çekildi.

* Mutabakat ile Meis gibi küçük bir adaya kendi yüz ölçümünün 4 bin katı kadar deniz yetki alanı kazandırmaya çalışan maksimalist ve uzlaşmaz Yunan-Rum tezlerini reddedildi.

* Anlaşma diğer bölge ülkelerini, GKRY ile yaptığı anlaşmaları gözden geçirmeye veya hukuki tezlerini gözden geçirmeye sevk ediyor.

* Türkiye, GKRY hariç tüm kıyıdaş ülkelere diyalog çağrısını yenilemiş ve uluslararası hukuka, deniz hukukuna, diplomasiye bağlı bir şekilde hareket ettiğini uluslararası kamuoyuna gösterdi.

* Türkiye’nin Akdeniz’e ilişkin tezleri ciddi bir meydan okuma ile karşı karşıya kalmıştır. Akdeniz bir bütün olarak Türkiye’nin hava, kara ve deniz stratejisinin sıklet/ağırlık merkezini oluşturmaktadır. Bu sıklet merkezini savunmak için Türkiye her türlü önlemi almaya devam edecektir.

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* Türkiye meşrû adımları atmaya devam edecektir. Siyasi ve diplomatik çözüm, gerek Doğu Akdeniz bağlamında yaşanan mücadeleyi krize dönüştürmemek gerekse Libya’da var olan çatışmayı daha da derinleştirmemek için öncelikli olmalıdır. Ancak, Türkiye gerektiği taktirde caydırı gücünü kullanmak suretiyle, hem bölgede barışı sağlamak hem de çıkarlarını korumak için gerekli adımları atma iradesine sahiptir.