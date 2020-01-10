Gündem O kitapta bunlar var
POLİTİKA

O kitapta bunlar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin’e verdiği 40 sayfalık Türkiye-Libya mutabakatı kitabının ayrıntıları belli oldu. İletişim Başkanlığınca hazırlanan kitapta hem Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de yapmaya çalıştığı oldu-bitti adımlar anlatıldı hem de dünyaya Türkiye’nin son sözü söylendi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Putin'e hediye edilen kitap
Putin'e hediye edilen kitap

İşte Putin’e verilen kitapta Ankara-Trablus anlaşmasının maddeler halinde anlatıldığı o satırlar...

* (Mutabakat) Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de izole etmeye ve çevrelemeye çalışan siyasi-ekonomik inisiyatiflere güçlü bir yanıt teşkil ediyor.

* Her iki ülke açısından da Akdeniz’deki hakları konusunda hukuki ve meşru zemin elde edildi.

* Türkiye bu mutabakat ile bölgede herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğini göstermiştir.

* Bu mutabakat ile iki ülkenin de haklarını ihlâl edecek olası Yunanistan-Mısır ve Yunanistan-GKRY anlaşmalarının önüne set çekildi.

* Mutabakat ile Meis gibi küçük bir adaya kendi yüz ölçümünün 4 bin katı kadar deniz yetki alanı kazandırmaya çalışan maksimalist ve uzlaşmaz Yunan-Rum tezlerini reddedildi.

* Anlaşma diğer bölge ülkelerini, GKRY ile yaptığı anlaşmaları gözden geçirmeye veya hukuki tezlerini gözden geçirmeye sevk ediyor.

* Türkiye, GKRY hariç tüm kıyıdaş ülkelere diyalog çağrısını yenilemiş ve uluslararası hukuka, deniz hukukuna, diplomasiye bağlı bir şekilde hareket ettiğini uluslararası kamuoyuna gösterdi.

* Türkiye’nin Akdeniz’e ilişkin tezleri ciddi bir meydan okuma ile karşı karşıya kalmıştır. Akdeniz bir bütün olarak Türkiye’nin hava, kara ve deniz stratejisinin sıklet/ağırlık merkezini oluşturmaktadır. Bu sıklet merkezini savunmak için Türkiye her türlü önlemi almaya devam edecektir.

* Türkiye meşrû adımları atmaya devam edecektir. Siyasi ve diplomatik çözüm, gerek Doğu Akdeniz bağlamında yaşanan mücadeleyi krize dönüştürmemek gerekse Libya’da var olan çatışmayı daha da derinleştirmemek için öncelikli olmalıdır. Ancak, Türkiye gerektiği taktirde caydırı gücünü kullanmak suretiyle, hem bölgede barışı sağlamak hem de çıkarlarını korumak için gerekli adımları atma iradesine sahiptir.

Osmanlı hediyesi
GÜNDEM
Osmanlı hediyesi
Trumpa İran freni

Trump'a İran freni

Temsilciler Meclisi'nden İran'a yönelik askeri eylemlere kısıtlama kararı.
İran: ABD yalan üretiyor

İran: ABD yalan üretiyor

Rebii: ABD'nin algı operasyonu acılı ailelerin yarasına tuz basmaktadır.
Uçağın vurulma anı

Uçağın vurulma anı

İran, füzesi ile düşürüldüğü iddia edildi.
Üç ülke <br>İran'ı işaret etti

Üç ülke
İran'ı işaret etti

Sivil uçak füzeyle düşürülmüş olabilir.
Ateşkesi reddetti

Ateşkesi reddetti

​Hafter, saldırılarına devam edeceğini açıkladı.
Tansiyon düşmüyor

Tansiyon düşmüyor

​Beled askeri üssü yakınlarına roket düştü.

Hac kura <br>sonuçları açıklandı

Hac kura
sonuçları açıklandı

Kesin kayıtlar 2 Ocak'ta yapılacak.
Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.
İngiltere onayladı

İngiltere onayladı

Brexit yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.
Telefonda görüştüler

Telefonda görüştüler

​İki liderin gündeminde kritik konular vardı.
Çözülme <br>devam ediyor

Çözülme
devam ediyor

​5 terörist sınır kapısında teslim oldu.
BIST 100'de <br>yeni rekor

BIST 100'de
yeni rekor

Son 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı.
Canlı yayında <br>kendini yalanladı

Canlı yayında
kendini yalanladı

"Ben depremi tetikler demedim"
Şehitlere son görev

Şehitlere son görev

Barış Pınarı'nda şehit olan 4 kahramana son veda.
Seferler <br>yeniden başlıyor

Seferler
yeniden başlıyor

​THY, Irak ve İran uçuşlarını iptal etmişti.
Vicdanınızın sesine kulak verin

Vicdanınızın sesine kulak verin

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli atama kura töreninde konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.