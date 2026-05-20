Öğretmenlere danışarak karar veriyoruz

04:0020/05/2026, Çarşamba
Yusuf Tekin.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığının 1,1 milyona yaklaşan üyesi bulunan bir aile olduğunu, eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili öğretmenlerle istişareler yaptıklarını belirtti. Tekin, "Bugüne kadar aldığımız tüm kararlar en az bir öğretmenler odası toplantısında konuşulmuştur" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili öğretmenlerle istişareler yaptıklarını belirtti. Londra’da eğitim diplomasisi çerçevesinde Suriye Eğitim Bakanı Mohammed Abdul Rahman Turko, Bosna Hersek Eğitim ve Bilim Bakanı Jasna Durakovic ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile ikili görüşmeler yapan Bakan Tekin, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği rezidansında Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu (BAOKK) kapsamında ülkede görevlendirilen öğretmenlerle bir araya geldi.

ÖĞRETMENLER ODASINDA KONUŞULMUŞTUR

Burada öğretmenlere hitap eden Tekin, ziyaret ettiği her il ve ülkede öğretmenlerle buluşup eğitim ve öğretim süreçleriyle ilgili istişareler yaptıklarını belirterek, “Bugüne kadar aldığımız tüm kararlar en az bir öğretmenler odası toplantısında konuşulmuştur. Ya öğretmen arkadaşlardan bize gelen bir konudur ya da bizim istişareye açtığımız konulardır” dedi.

1,1 MİLYONLUK AİLEYİZ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1,1 milyona yaklaşan üyesi bulunan bir aile olduğunu ifade eden Tekin, sorunlara çözümlerin de bu aile içinde bulunacağını söyledi. Londra’da Dünya Eğitim Forumu’na katıldığını hatırlatan Tekin, Türkiye’nin son yıllarda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) sınavlarında ciddi bir ivme yakaladığını anlattı.



