Öğretmenlik için 4 dönem hazırlık

Yeni ÖMK taslağı, eğitimde önemli bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Özellikle Milli Eğitim Akademisi için belirlenen detaylar, öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik önemli adımlar içeriyor. Buna göre, akademideki hazırlık eğitiminin süresi dört dönem olacak. Bu süre, öğretmen yetiştiren bölümlerden mezun öğretmen adayı için üç dönem uygulanabilecek. Bir dönem 10-14 hafta olacak. Bu süre toplamda en uzun haliyle 14 ay, en kısa haliyle 10 ay olacak. Adaylar akademiye KPSS’nin ilgili puan türündeki üstünlüğüne göre alınacak. Eğitimde her bir teorik dersten en az iki yazılı sınav yapılacak. Her dersten not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak. Teorik derslerden başarısız olanlara ek sınav hakkı verilecek. Ek sınavdan 60 ve üzerinde puan alanlar ilgili dersten başarılı sayılacak.