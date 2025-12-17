Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muş
Okul çevresindeki denetimde iş yerine adli işlem

Okul çevresindeki denetimde iş yerine adli işlem

23:3017/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Uygulama kapsamında 228 şahıs ile 17 işletme denetlendi.
Uygulama kapsamında 228 şahıs ile 17 işletme denetlendi.

Muş'ta okul ve okul çevrelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi. 228 kişi ile 17 iş yerinin kontrol edildiği denetimlerde yaşı küçük şahsa sigara sattığı belirlenen 1 iş yeri sahibine adli işlem uygulandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul ve okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 228 kişi ile 17 iş yeri kontrol edilirken, yaşı küçük şahsa sigara sattığı belirlenen 1 iş yeri sahibine adli işlem uygulandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde okullar ve okul çevrelerinde mevcut asayiş ve huzur ortamının korunması, çocukların her türlü olumsuz etkiden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim ortamının sağlanması amacıyla denetim uygulaması gerçekleştirildi. Emniyet ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında, okul çevrelerinde faaliyet gösteren büfeler, tekel bayileri ve marketler kontrol edildi. Denetimlerde özellikle sigaranın paket açılarak satılması ile 18 yaş altı bireylere tütün ve tütün mamullerinin satış ve kullanımının önlenmesine yönelik belirlenen adresler titizlikle incelendi. Uygulama kapsamında 228 şahıs ile 17 işletme denetlenirken, yaşı küçük bir şahsa sigara sattığı tespit edilen 1 iş yeri sahibine adli işlem uygulandı. Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada kamu düzeninin muhafazası, 18 yaş altı bireylerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplum huzurunun devamının sağlanması amacıyla okul çevrelerine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtildi.



#Muş
#Okul
#Denetim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Pasaport ücretleri 2026'da ne kadar olacak? 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport ücreti