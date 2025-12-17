Okul çevresindeki denetimde iş yerine adli işlem

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde okullar ve okul çevrelerinde mevcut asayiş ve huzur ortamının korunması, çocukların her türlü olumsuz etkiden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim ortamının sağlanması amacıyla denetim uygulaması gerçekleştirildi. Emniyet ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında, okul çevrelerinde faaliyet gösteren büfeler, tekel bayileri ve marketler kontrol edildi. Denetimlerde özellikle sigaranın paket açılarak satılması ile 18 yaş altı bireylere tütün ve tütün mamullerinin satış ve kullanımının önlenmesine yönelik belirlenen adresler titizlikle incelendi. Uygulama kapsamında 228 şahıs ile 17 işletme denetlenirken, yaşı küçük bir şahsa sigara sattığı tespit edilen 1 iş yeri sahibine adli işlem uygulandı. Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada kamu düzeninin muhafazası, 18 yaş altı bireylerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplum huzurunun devamının sağlanması amacıyla okul çevrelerine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtildi.