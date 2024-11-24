Öldürülen İsrailli tarihçi tarihi eser hırsızı çıktı

Erlich'in vurulduğu sırada üzerinde askeri elbise olduğunu ve İsrail askerleriyle birlikte hareket ettiğini belirten Murtaza, "Siyonist Zeev Erlich'in Şimon Peygamber'in türbesi yakınlarında öldürülmesi manidar bir olay. Bu sahte askerinŞimon Peygamberin türbesine girmesinin amacı, İsrail topraklarıyla ilgili tarihi bir kanıt arayışıdır" dedi. Filistin topraklarını garbeden İsraillilerden aşırı sağcı tarihçi Zeev Erlich'in İsrail ordusunun Golan Taburu'ndan askerlerle birlikte, 20 Kasım'da Şema Kalesi yakınlarında Hizbullah mensuplarıyla girilen çatışmada öldüğü açıklanmıştı. görmesi üzerine İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ISESCO), uluslararası topluma Lübnan'daki kültürel mirası korumak için harekete geçme çağrısı yapmıştı.