Ömer Çelik: Rum yönetimi adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırdı

Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer'den çarpıcı açıklamalar: Sürekli ABD'den birilerini partiye getiriyorlar

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Meral Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer istifa sonrası bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Yenerer Ege'de Yunan işgallerini protesto etmek için yaptığı girişimin Akşener tarafından, 'Adalara çıkma bu projeyi durdur. Bilmediğin başka şeyler var' sözleriyle engellendiğini söyledi. Yaşanan olaya 'Böyle milliyetçilik olur mu' sözleriyle sert tepki gösteren Yenerer, 'Beni o adalara çıkartmayan, söz verdiği halde engelleyen Sayın Meral Akşener ne yaptı, dün gece sözde Çankaya Belediyesi'nin sözde Atatürk Barış ödülünü Yunanistan eski Başbakanı Sayın Yorgo Papandreou'ya verdi. Devamlı ABD'den birileri bize geliyor. Sanki Türkiye'de vatan evladı kalmadı' ifadelerini kullandı.





