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POLİTİKA

Ömer Çelik: Rum yönetimi adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırdı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye Rum kesiminde temsilcilik açma izni vermesine ilişkin, "Rum yönetimi, adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırmıştır" ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelik: Rum yönetimi adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırdı
Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, GKRY'nin PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırarak terör yandaşı bir tutum aldığını belirtti.

Rum yönetiminin bu tutumuyla hukuksuzluklarına bir yenisini eklediğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırarak terör yandaşı bir tutum almıştır. Rum yönetimi bu tutumuyla hukuksuzluklarına bir yenisini eklemiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC her türlü terör faaliyetine gereken dersi verecek kararlılıktadır. Kıbrıs Türkü cinayet şebekeleriyle mücadele konusunda tarihe geçmiş deneyime sahiptir.

Cinayet şebekesine ofis açtırmak ve faaliyet serbestisi vermek Rum yönetiminin hanesine yazılmıştır. Rum yönetimi adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırmıştır."

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