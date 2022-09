Ömer Tuğrul İnançer ahiret yurduna uğurlandı

Ölümü bir vuslat ve “ahiret yurduna doğuş” olarak tanımlayan ve 76 yaşında Hakk’a yürüyen mutasavvıf, müzisyen, yazar Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı. İnançer’in naaşı, kurucusu olduğu Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi’nden omuzlar üstünde Fatih Camii'ne getirildi. Camii haziresinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi önünde sanatçı Ahmet Özhan tarafından tekkenin postnişini İnançer için dua edildi.

SEVENLERİ KATILDI

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Halil Necipoğlu, Serdar Tuncer, Nurullah Genç, Mustafa Karataş, Necati Şaşmaz ile Kadir Çöpdemir'in de aralarında bulunduğu siyaset, sanat ve akademi dünyasından pek çok isim katıldı.

Ömer Tuğrul İnançer

CAMİNİN DIŞI DA DOLDU

Cenaze namazı için binlerce kişinin saf tuttuğu cami avlusunda yer bulamayanlar İnançer'i cami dışında son yolculuğuna uğurladı. Cenaze namazı sırasında İnançer'in bazı sevenleri ile öğrencileri gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, tezkiye konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Ömer Tuğrul İnançer'i Hakk'a uğurladıklarını söyledi.

ÖLÜMÜN YOK OLUŞ OLMADIĞINI BİLİRDİ

Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Rabbim mekanını cennet eylesin, Rabbim Sevgili Habibi'nin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin. Ömer Tuğrul Hocamızı hayatında ölüm noktasında, ölümün bir yok oluş değil, ölümün ancak ebedi aleme bir tebdilimekan ile yürüyüş olduğunu bilirdik. Nitekim, şu anda sandukanın üzerindeki örtüde de 'Estauzübillah Bismillah. Küllü nefsin zaikatül mevt sümme ileyna turceun.' Rabbimiz böyle buyuruyor: 'Her nefis ölümü tadacaktır.' Buradan dönüş yok ve hepimiz de bunun hazırlığı içinde olmamız gerekiyor" diye konuştu.

ÖMRÜNÜ HİZMETLE GEÇİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer hakkında şunları kaydetti: "Bir mutasavvıf, bir hukukçu, bir edebiyatçı ve millete, ümmete hizmet noktasında hiç tereddütsüz hayatını sürdürmüş olan Hocamıza ben de huzurlarınızda, tanıdım tanıyalı böyle gördüm, böyle bildim. Rabbim Sevgili Habibi'ne hep birlikte bizleri komşu eylesin inşallah.” Cenaze aracıyla Nureddin Cerrahi Tekkesi'ne götürülen İnançer'in cenazesi burada toprağa verildi.

Zarif bir insandı

Sedat Ateşsönmez: “Çok sevdiğimiz değer verdiğimiz bir zattı. Yaşamını hakka, iyiliğe, insanlara adayan kibar zarif bir insandı. Onu son yolculuğunda da yalnız bırakmadık biliyoruz ki ölüm yok oluş değil sonsuz alemin başlangıcı. Rabbim hocamızdan ebeden razı olsun, bizi hak yola sevk etti. Onu göremeyecek olmak bizleri çok üzüyor ama ölüm hak. Bir gün hepimizi bulacak.”

Dergahına herkes gelirdi

Leyla Batmaz: “Mükemmel bir insandı. Her pazartesi, perşembe akşamları zikir gecelerimiz olurdu. O kadar efendi bir insandı ki İslam’ı yaşadığı her halinden belliydi. Dergahına herkes gelirdi, asla hor görmezdi. İslam dininin hizmetkarıydı. Ramazan’da her pazartesi akşamları iftar yapardık, sofralar kurardık. Allah’ın ve Rasulullah’ın zikredildiği ortamlardı. Anlatacak o kadar çok şey var ki ama şu an boğazım düğümleniyor.”

Cuma selasına öncülük etti

Betül Öztürk: "Allah’a ve Resul’üne olan bağlılığını hem sözleriyle hem de yaşantısıyla ifade eden bir zattı. Perşembe akşamından, Cuma selasının okunmasına vesile olan kişiydi. Anne hakkına çok önem verirdi ve bunu sürekli anlatırdı. Efendimize olan bağlılığı ve muhabbeti her halinden okunuyordu. Kendisi çok okurdu bizlere de okumamızı söylerdi. Kendini Allah yoluna adamış bir insandı. Bizi de bu yola sevk ediyordu. Rabbim ondan ebeden razı olsun. Onun tavsiyelerini her daim hayatıma yansıtmaya çalışacağım. "

Değerleri hatırlatırdı

Cafer Tutkunkardeş: "Onu ifade etmek çok zor. Sohbetlerinde dergahında bulundum. Hakikati bize anlatırdı biz de anlamaya çalışırdık. İnsana önder olan bir zattı. Vatan ve millet için önemli sayılabilecek bir şahsiyetti. Kaybettiğimiz bir çok değeri bize hatırlatıp, farkındalığını bize gösterip, onlar için bize gayret ve teşvik veren bir şahsiyetti. Onu tanıdığım için çok mutluyum. Onunla hemhal olabilmek bambaşkaydı. Çok sevdiği Resulullah’a kavuşma günü Rabbim bizi de onların yolundan eylesin."