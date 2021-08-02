ÖNDER'den fidan bağışı kampanyası: 1 Fidanla nefes ol

Antalya Manavgat’ta başlayıp ülkenin dört bir yanına yayılan orman yangınları için Türkiye tek yürek oldu. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, kamu ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla fidan bağışı kampanyaları başlatıldı. İş dünyası, spor, sanat camiası ve meslek kuruluşlarından destek ve bağış yağdı.

1 Fidanla Nefes Ol

Bu çerçevede harekete geçen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye genelindeki il ve ilçe imam hatip dernekleri ve tüm imam hatip okulları ile bir kampanya başlattı. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğindeki fidan bağışı kampanyasını 1 Fidanla Nefes Ol sloganıyla imam hatip camiasına duyuran ÖNDER, konuyla ilgili sosyal medyada bir TT kampanyası da düzenledi.

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Sosyal medyadan çağrı

Sosyal medya üzerinden çekilen videolarla birbirlerini göreve davet eden imam hatip dernekleri, kendi yaptıkları bağışları belirterek, “İmam hatipli kardeşlerimiz, ülkemiz için fidan dikiyoruz, siz de var mısınız?” diyerek tüm imam hatiplileri harekete geçirdi. İlk kampanyaya çektiği video ile katılan Çorum İmam Hatipliler Derneği (ÇORİMDER), “Türkiye’nin geleceği için 1 Fidanla Nefes Ol. Ülkemizin geçirdiği zor günlerde biz de elimizden geleni yapıyoruz. İlimizdeki 19 imam hatip için 190 adet fidan bağışlıyoruz. Herkesi kampanyamıza davet ediyoruz. Karaman, sen de var mısın?” diyerek Karaman’ı fidan bağışında bulunmaya davet etti.

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19 il harekete geçti

ÖNDER’in, “Manavgat’ta başlayıp ülkemizin dört bir yanına yayılan orman yangınları için harekete geçiyoruz. #1FidanlaNefesOl diyerek fidan dikme kampanyası başlatıyoruz. Sizleri de kampanyaya katılmaya davet ediyoruz” çağrısı üzerine Türkiye genelindeki imam hatip okulları ile il ve ilçe dernekleri harekete geçti. Kocaeli, Bursa, İzmir, Çorum, Karaman, Zonguldak, İstanbul, Kütahya, Malatya, Mersin, Antalya, Hatay, Elazığ, Van, Diyarbakır, Yozgat, Sinop, Samsun ve Aksaray illeri ilk etapta kampanyaya dahil oldu.

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OYNAT 00:33 Azerbaycan yangın söndürme ekipleri: Biz biliyoruz ki Azerbaycan'da yangın başlarsa Türkiye'nin uçakları itfaiyeleri orada olur

Türkiye'de devam eden orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan gelen yangın söndürme ekibi, yapmış oldukları mücadeleyle duygulandırdı. Ekipteki bir görevli, ''Biz biliyoruz ki yangın başlarsa Türkiye'nin uçakları, itfaiyeleri Azerbaycan'da olur'' diyerek iki ülkenin birbirine bağlılığını dile getirdi.



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