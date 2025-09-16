Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Ormanda Hint keneviri yetiştirdiler: 5 şüpheli gözaltına alındı

Ormanda Hint keneviri yetiştirdiler: 5 şüpheli gözaltına alındı

11:4016/09/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Ormanda Hint keneviri yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ormanda Hint keneviri yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın’ın Buharkent ilçesindeki ormanda yasa dışı kök Hint keneviri yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneydoğu Mahallesi yakınlarındaki ormanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Dün akşam saatlerinde belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda yasa dışı yetiştirilen 40 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

#Aydın
#Buharkent
#Orman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN AÇIKLAMALARI: YKS ek tercihleri ne zaman, boş kalan kontenjanlar açıklandı mı?