Ormanda Hint keneviri yetiştirdiler: 5 şüpheli gözaltına alındı

Ormanda Hint keneviri yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın’ın Buharkent ilçesindeki ormanda yasa dışı kök Hint keneviri yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneydoğu Mahallesi yakınlarındaki ormanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Dün akşam saatlerinde belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda yasa dışı yetiştirilen 40 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
