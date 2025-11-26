Osmaniye'de 30 dereceyi aşan sıcaklıklar ağaçların düzenini bozdu: İncir ağaçları meyve verdi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 30 dereceyi aşan sıcaklıklar, tarım ürünlerinde mevsim şaşmasına neden oldu. Normal şartlarda bahar aylarında tomurcuklanıp yaz ortasında meyve veren incir ağaçlarının, aralık ayında yeniden meyve verdiği görüldü. İlçede sıcaklığın 30 dereceye kadar çıkması, birçok meyve ağacında beklenmedik gelişmelere yol açtı.