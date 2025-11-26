Yeni Şafak
Osmaniye'de 30 dereceyi aşan sıcaklıklar ağaçların düzenini bozdu: İncir ağaçları meyve verdi

Osmaniye'de 30 dereceyi aşan sıcaklıklar ağaçların düzenini bozdu: İncir ağaçları meyve verdi

09:4526/11/2025, Çarşamba
IHA
İlçede sıcaklığın 30 dereceye kadar çıkması, birçok meyve ağacında beklenmedik gelişmelere yol açtı.
İlçede sıcaklığın 30 dereceye kadar çıkması, birçok meyve ağacında beklenmedik gelişmelere yol açtı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle incir ağaçları aralık ayına girilmesine rağmen yeniden meyve verdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle incir ağaçları aralık ayına girilmesine rağmen yeniden meyve verdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 30 dereceyi aşan sıcaklıklar, tarım ürünlerinde mevsim şaşmasına neden oldu. Normal şartlarda bahar aylarında tomurcuklanıp yaz ortasında meyve veren incir ağaçlarının, aralık ayında yeniden meyve verdiği görüldü. İlçede sıcaklığın 30 dereceye kadar çıkması, birçok meyve ağacında beklenmedik gelişmelere yol açtı.


Kadirli’de yaşayan Harun Savran, bahçesindeki incir ağaçlarının meyve verdiğini, elma ağaçlarının ise çiçek açıp yeniden meyve tuttuğunu belirtti.




