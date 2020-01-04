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POLİTİKA

Osmanlı hediyesi

Türk Akımı’nın açılışı için 8 Ocak’ta Türkiye’ye gelecek Putin’e Türk-Rus ilişkilerini anlatan özel bir kitap hediye edilecek. Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın Osmanlı arşivlerinde ilgili 100 bin belgeyi tarayarak hazırladığı kitabın önsözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin
Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin

Türkiye’nin 2020 yılındaki ilk resmi konuğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olacak. Putin, TürkAkımı Projesi’nin açılışı için 8 Ocak’ta Türkiye’de olacak. 2020 yılının ilk resmi ziyareti olma özelliği taşıyan Putin’in Türkiye’ye gelişi için özel bir hazırlık yapılıyor. Türkiye ile Rusya arasındaki tarihi dostluğu tarihi belgelerle anlatan bir kitap hazırlanıyor. Kitabın önsözünü ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kaleme alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Kısıklı’daki konutundan Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’ne geçti. Cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na geçen Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan’ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu. Erdoğan, daha sonra Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi’ne geçti.

TARİHE VURGU

Türkiye - Rusya ilişkilerinin tarihi önemine vurgu yapacak kitap için Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı milyonlarca belge arasından Osmanlı arşivlerinde doğrudan Rusya tarihini ilgilendiren 100 binin üzerinde belgeyi taradı. Belgeler, iki ülkenin geçmişte yapmış olduğu savaşlar, barış anlaşmaları, karşılıklı iş birlikleri, ticari ilişkiler gibi pek çok konuyu içeriyor. Bunlar arasında Osmanlı-Rus anlaşmalarına yönelik belgelerin bir kitap halinde toplanması planlandı.

YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Hazırlanacak olan bu kitap Putin’in Türkiye ziyaretine yetiştirilmeye çalışılıyor. Kitabın tamamlanması durumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabı ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin’e armağan etmesi bekleniyor. Kitap ile iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin ne kadar uzun bir süreci kapsadığı ortaya konulmuş olacak.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dondurma ısmarladı
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Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için geldiği Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dondurma ikram etti.


ORTAK NOKTALAR KONFERANSI

İki ülke arasında ilişkiler son dönemde yükseliş eğilimini sürdürürken geçtiğimiz Aralık ayında Rusya’nın başkenti Moskova’da “Tarihi Kültürel Bağlamda Türkiye ve Rusya Projesi” kapsamında “Rus-Türk İlişkilerinde Ortak Noktalar” başlığı ile uluslararası konferans düzenlendi. Bilim insanlarının katıldığı konferansta, Rusya ile Türkiye arasında ilişkilerin bilimsel ve kültürel birlikteliği de taşınması gerektiği vurgulandı. Konferansta, Rusya’da Türkçe öğretimi, Rusya’da Türkiye’nin ve Türkiye’de Rusya’nın tanıtımı, Rusya ile Türkiye’nin ekonomik ilişkileri, Rusya ile Türkiye’nin kültürel-tarihi ilişkileri başlıklarında uzmanlar tarafından değerlendirildi.

Dolmabahçe’de 3 saatlik zirve

  • İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki zirvede ele alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında, bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki toplantı, 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, zirvede ABD-İran gerilimi, Libya ve Suriye’deki son durumun ele alındığını belirtti. Zirveye ilişkin açıklamada bulunan Altun, “Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin yapıcı tutumu sürdürmesi, diplomasinin sonuna kadar kullanılması gerektiğini vurguladı. Barış ve istikrarın teminine yönelik etkin adımların atılması gerektiğini belirtti” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında samimi sohbet
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında samimi sohbet
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldiği Soçi zirvesinde, Erdoğan ile Putin arasında geçen samimi sohbet sosyal medyada paylaşıldı. Putin'in 'Rusya'yı Sibirya'da hava -40 dereceyken daha iyi tanırsınız' diyerek Erdoğan'ı Rusya'ya davet etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Altay Dağları'nda bizi bırakmazsın değil mi?' cevabını veriyor. Akabinde Putin, 'Eğer gitmek istersen haber ver' karşılığını veriyor.


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