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EĞİTİM

ÖSYM Başkanı Aygün'den son dakika YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin sorunsuz şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Yükseköğretim Kurumları Sınavının sorunsuz şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" dedi. Aygün, "T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacaktır" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün bu hafta sonu yapılacak YKS'ye ilişkin, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Aygün, "Sınav günleri toplu taşıma araçlarının yeterli sayıda hizmet vermeleri, sınav binalarının olduğu bölgelere daha sık seferler düzenlenmesi belediyeler tarafından sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Nüfus müdürlükleri açık olacak

"Sınav günleri aday ve görevlilerin sınav binalarına sorunsuz ulaşmaları için belediyeler ve emniyet müdürlükleri gerekli tedbirleri alacaktır" diyen Aygün şunları söyledi:

  • "T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacaktır."

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Aygün, "2020-YKS'nin güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumlarımız kendi sorumluluk alanları içerisinde gereken önlemleri almaktadır. Tüm kurumlarımıza katkıları için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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