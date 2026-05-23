Otomobil sulama kanalı korkuluğuna çarpıp asılı kaldı

Olay, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar’da meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalının korkuluklarına çarparak asılı kaldı.

Otomobil sürücüsü, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.