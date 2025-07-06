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Otomobiliyle takla attı: Burnu bile kanamadı

Otomobiliyle takla attı: Burnu bile kanamadı

10:256/07/2025, Pazar
IHA
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Manavgat'ta kaza.
Manavgat'ta kaza.

Manavgat'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan ve ardından 50 metre sürüklenen araç sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza; Manavgat ilçesi Oymapınar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ahmet S.'nin kullandığı 07 LBA 06 plakalı hafif ticari araç Çayyazı yol kavşağına yaklaştığı sırada sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüje çarptıktan sonra takla atarak sürüklenmeye başladı. Hafif ticari araç 50 metre sürüklendikten sonra Manavgat Trafo Merkezi önünde ters vaziyette durabildi.



Burnu bile kanamadı


Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine ait kurtarma, 112 sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ve 112 sağlık ekibi araç sürücüsünün kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığını beyan etmesi üzerine olay yerinden ayrıldı.



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