Otomobiliyle takla attı: Burnu bile kanamadı

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine ait kurtarma, 112 sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ve 112 sağlık ekibi araç sürücüsünün kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığını beyan etmesi üzerine olay yerinden ayrıldı.