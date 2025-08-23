Otomobille çarpışan tır alev aldı: Üç ölü

Kaza, ilçeye bağlı Kuz Mahallesi Yenidoğanhisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Altıok (76) idaresindeki 80 EL 938 plakalı otomobil, Ahmet Kapçı (52) yönetimindeki 42 VF 112 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tırda yangın çıktı. Tır sürücüsü Ahmet Kapçı olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü İsmail Altıok ve otomobilde yolcu olarak bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırda çıkan yangına müdahale ederek söndürürken, sağlık ekipleri ise yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Doğanhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İsmail Altıok ve yanında yolcu olarak bulunan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.