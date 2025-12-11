Özel'den kılıç sallayan 'teğmen'lere 'rütbe' sözü: Yapmayan namussuzdur şerefsizdir

Özgür Özel 'darbe' algısı oluşturan ve ordudan atılan teğmenleri yeniden gündeme taşıdı
Çatalca'da konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, korsan yemin ederek kılıç sallayıp disiplin suçu işleyen ve TSK'dan ihraç edilen teğmenleri yeniden gündeme getirdi. Özel, "Ordudan attığı teğmenleri geri getirip rütbelerini takmayan namussuzdur, şerefsizdir" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıl yeni mezun teğmenlerin program dışı yemin ederek kılıç sallamaları büyük tepki çekmişti.
2024 yılında 30 Ağustos Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde korsan slogan atan teğmenler ordudan ihraç edilmişti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 31 Ocak 2025'te yaptığı açıklamada, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni'nin ardından kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene
"Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası"
verildiğini bildirmişti.
Kılıç sallayanlara destek çıktı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı
Özgür Özel
, dün akşam partisinin Çatalca'da düzenlediği mitingde konuştu.
Konuşmasında kılıçlı korsan yemin skandalına değinen Özel, teğmenlere destek verdiğini söyledi.
"Rütbelerini takmayan namussuzdur"
Özel’in
"Ordudan attığı teğmenleri geri getirip rütbelerini takmayan namussuzdur, şerefsizdir" ifadelerini
kullandı.
Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini
'rejim'
olarak tanımlayan Özel, korsan yemin eden teğmenlere sahip çıkmayı
"namus borcu"
şeklinde niteledi.
"Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyoruz"
Özgür Özel açıklamalarında şunları kaydetti:
Söz veriyorum. Ordudan attığı teğmenleri geri getirip de elleriyle onların rütbesini takmayan namussuzdur, şerefsizdir. Bu rejim kimi üzdüyse onu korumak, kime zulmetti ise ona sahip çıkmak, bütün mağdurlarına sahip çıkmak hepimizin namus borcudur. Ant olsun ki yapacağız bunu. Hep 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyoruz' diyoruz. En büyük onurumuzdur, gururumuzdur. Oturduğumuz koltuk İsmet Paşa'nın da koltuğudur, ondan bize vasiyet namussuzlar kadar namusluların da cesur olmasıdır.
