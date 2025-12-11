Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Özel'den kılıç sallayan 'teğmen'lere 'rütbe' sözü: Yapmayan namussuzdur şerefsizdir

Özel'den kılıç sallayan 'teğmen'lere 'rütbe' sözü: Yapmayan namussuzdur şerefsizdir

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:3811/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Özel 'darbe' algısı oluşturan ve ordudan atılan teğmenleri yeniden gündeme taşıdı
Özgür Özel 'darbe' algısı oluşturan ve ordudan atılan teğmenleri yeniden gündeme taşıdı

Çatalca'da konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, korsan yemin ederek kılıç sallayıp disiplin suçu işleyen ve TSK'dan ihraç edilen teğmenleri yeniden gündeme getirdi. Özel, "Ordudan attığı teğmenleri geri getirip rütbelerini takmayan namussuzdur, şerefsizdir" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl yeni mezun teğmenlerin program dışı yemin ederek kılıç sallamaları büyük tepki çekmişti.

2024 yılında 30 Ağustos Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde korsan slogan atan teğmenler ordudan ihraç edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 31 Ocak 2025'te yaptığı açıklamada, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni'nin ardından kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene
"Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası"
verildiğini bildirmişti.

Kılıç sallayanlara destek çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı
Özgür Özel
, dün akşam partisinin Çatalca'da düzenlediği mitingde konuştu.

Konuşmasında kılıçlı korsan yemin skandalına değinen Özel, teğmenlere destek verdiğini söyledi.

"Rütbelerini takmayan namussuzdur"

Özel’in
"Ordudan attığı teğmenleri geri getirip rütbelerini takmayan namussuzdur, şerefsizdir" ifadelerini
kullandı.
Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini
'rejim'
olarak tanımlayan Özel, korsan yemin eden teğmenlere sahip çıkmayı
"namus borcu"
şeklinde niteledi.

"Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyoruz"

Özgür Özel açıklamalarında şunları kaydetti:

Söz veriyorum. Ordudan attığı teğmenleri geri getirip de elleriyle onların rütbesini takmayan namussuzdur, şerefsizdir. Bu rejim kimi üzdüyse onu korumak, kime zulmetti ise ona sahip çıkmak, bütün mağdurlarına sahip çıkmak hepimizin namus borcudur. Ant olsun ki yapacağız bunu. Hep 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyoruz' diyoruz. En büyük onurumuzdur, gururumuzdur. Oturduğumuz koltuk İsmet Paşa'nın da koltuğudur, ondan bize vasiyet namussuzlar kadar namusluların da cesur olmasıdır.
#Özgür Özel
#CHP
#Teğmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS 2026 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS (Üniversite Sınavı) başvuru tarihi belli oldu mu?