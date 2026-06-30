Özgür Özel Kuran'ı Kerim'e hakareti savunup AK Gençlik'i hedef aldı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün gerçekleştirdiği grup toplantısında Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden sözde komedyen Deniz Göktaş'a arka çıkarak soruşturma başlatılması üzerine AK Parti Gençlik Kolları'nı hedef aldı.

Özel yaptığı açıklamada, "Tayyip Erdoğan'ı, onun rejimini, onun sertliğini, onun nobranlığını, onun yasaklarını kutsayan ve hala onun partisinde işte AK Gençlik... Gençlikle bunların bir ilgisi olabilir mi? Hala milleti konsere diye götürüp Erdoğan'ı gençlere dayatanlara falan söylüyorum: Siz bunu kendinize, kardeşinize, ailenize izah edebiliyor musunuz?" ifadelerini kullanırken AK Parti'den bu sözlere tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: AK Gençliği eleştirecek kapasiteye sahip değildir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise AK Gençliğin bu siyasi çizgiyi çok yüksek bir enerjiyle her gün daha ileriye taşıdığının altını çizerek şunları kaydetti:





"Bu anlamda AK Gençlik, dünya gençlik hareketleri içinde özgün bir siyasi ekoldür. Sayın Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili ortada. Bu sicil, AK Gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip değildir. Sayın Özgür Özel'in sık sık AK Gençliği hedef alması, gençlerin dünyasından ne kadar kopuk olduğunun bir göstergesidir. AK Gençlik, Cumhurbaşkanımızın siyasi çizgisinde ülkemizi ve dünyayı kucaklayan adımlar atmaya devam ediyor. Özgür Özel ve ekibinin AK Gençliği hedef almak yerine, AK Gençlikten 'siyaset öğrenmesi' daha sağlıklı bir yaklaşım olur."





"AK Gençlik liderinden ve davasından bir adım geri atmaz"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Siz gençliği ideolojinizin aparatı olarak tanımlarken, biz gençliği öz güven nesli olarak görüyoruz. AK Gençlik dün de bugün de yarın da bu milletin değerlerinden, liderinden ve davasından bir adım geri atmaz." ifadelerini kullandı.

Özel'in "ülkenin gençliğine, kendi ipini elinde tutan patronlarının Avrupa hayalini anlattığını" ifade eden İbiş, şunları kaydetti:

"Türk gençliğini tanımıyor. TEKNOFEST kuşağı nedir bilmiyor. KAAN nedir, Bayraktar nedir, TCG Anadolu nedir bilmiyor. Bu topraklarda doğan, büyüyen, yaşayan, çalışan, üreten, kendi idealini, kendi davasını ortaya koyan bir gençliğin var olduğuna inanmıyor. Sayın Özel, bu ülkenin gençliği senden tek bir şeyin cevabını bekliyor. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına nasıl düşürdüğünü, kongrelerine, kurultaylarına hileyi, hurdayı, yolsuzluğu nasıl bulaştırdığını, hırsızlarla hangi ortaklıkları, hangi birliktelikleri kurduğunu... Boşuna uğraşmayın. Siz gençliği ideolojinizin aparatı olarak tanımlarken, biz gençliği öz güven nesli olarak görüyoruz. İşte tam da farkımız budur. AK Gençlik dün de bugün de yarın da bu milletin değerlerinden, liderinden ve davasından bir adım geri atmaz."















