Pansiyonların eksikleri öğrencilere sorulacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde belirtilen hedefler doğrultusunda harekete geçti. 3 bin 13 okul pansiyonunda kalan 355 bin 742 öğrenciye yönelik hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla ilk kez "Pansiyonlu Okul Öğrenci Memnuniyet Anketi" ile "Pansiyonlu Okul Veli Memnuniyet Anketi" hazırladı. Okul pansiyonlarının kalitesinin artırılması amacıyla yılda iki kez öğrenci ve velilere “memnuniyetlerini” soracak olan bakanlık, anket sonuçlarına göre pansiyon hizmet kalitesinin artırılmasını hedefliyor. Okul pansiyonları için öğrenci ve velilerin talepleri çerçevesinde iyileştirme planları hazırlanacak.

İYİLEŞTİRMELER YAPILACAK

"Yatılılık hizmet kalitesinin arttırılması", "Yatılılık hizmetlerinin sunumunda öğrenci ve veli memnuniyetinin öne çıkarılması", "aPansiyonlu okullarda iyileştirme faaliyetlerinin sürekli hâle getirilmesi" amaçlarıyla yılda iki kez öğrenci-veliler, sorulacak sorulara cevap verecek. Sorulara ise öğrenci ve veliler "Kesinlikle Katılmıyorum", "Katılmıyorum", "Kararsızım", "Katılıyorum" ve "Kesinlikle Katılıyorum" yanıtlarından birini verecek.