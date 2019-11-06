Gündem Parasızlıktan böyle bir şey yaptılar Fatihte 4 kardeşin öldüğü feci olayı mahalle sakinleri anlattı
İSTANBUL

Parasızlıktan böyle bir şey yaptılar: Fatih’te 4 kardeşin öldüğü feci olayı mahalle sakinleri anlattı

Parasızlıktan böyle bir şey yaptılar: Fatih’te 4 kardeşin öldüğü feci olayı mahalle sakinleri anlattı

Olay, Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi’nde dün akşam saatlerinde bir evde meydana gelmişti. Ev sakinlerine ulaşamayan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evin kapısında ‘Dikkat siyanür var, polisi arayın’ notuyla karşılaşmıştı. Mahalle esnafı Yusuf Deniz, "Çok güzel insanlardır. Parasızlıktan böyle bir şey yaptılar. Maaşına haciz koyulursa, bakkala borcu olursa, kirayı veremezse ne olur?" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Kardeşlere ait cenazeler evden çıkarıldı.
Kardeşlere ait cenazeler evden çıkarıldı.

Fatih’te 2’si kadın 4 kardeşin ölü bulunduğu ev polis ekiplerince mühürlendi. Mahalle sakinleri yaşanan feci olayın detaylarını anlattı.

Ekipler inceleme başlattı.
  • AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle birlikte eve giren polis ekipleri Cüneyt Y. (48), Oya Y. (54), Yaşar Y. (57) ve Kamuran Y. (60) isimli kardeşlerin cansız bedenlerini bulmuştu. Mahalle sakinleri yaşananları anlattı.

Ekipler, evi mühürledi.

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"İnternetten siyanür almışlar"

Kardeşlerin parasızlıktan intihar ettiklerini söyleyen mahalle esnafı Yusuf Deniz, "Benim 15 yıldır komşum. 4 kişi yaşıyorlardı. Bir ablaları müzik öğretmeniydi Mimar Sinan’da maaşına haciz koymuşlardı. Bana para verecekti verememişti. Pazartesi ve Salı günü göremeyince 155’i aradık. Polis geldi, kapıyı kırarak içeri girdi. Ölmüş, zehirlenmiş. Kendi kendilerini zehirlemişler internetten siyanür almışlar. Çok güzel insanlardır. Parasızlıktan böyle bir şey yaptılar. Maaşına haciz koyulursa, bakkala borcu olursa, kirayı veremezse ne olur?" dedi.

Alışveriş yaptı, tokalaştık ve gitti"

Kardeşlerin alışveriş yaptığı bakkalın Yusuf Deniz, en son Cumartesi müzik öğretmeni olan Oya Yetişkin'in kendisinden alışveriş yaptığını belirterek, "Ben 15 senedir tanıyorum onları. En son Cumartesi günü akşam üzerin saat 17.00 gibi alışveriş yaptı tokalaştık gitti. Salı günü de ses çıkmayınca onun okuldan bir arkadaşı geldi, 'Bunların telefonu kapalı' dedi. Hemen 155 polis imdat hattını aradık. Polis arkadaşlar geldi çilingir ile binaya girdik, kapıya yazı asmışlar. Sonra emniyet yetkililerinin hepsi geldi buraya" diye konuştu.

"Maaşıma haciz koydular"

Konuşmasını sürdüren Deniz, "Dört kardeş de aynı evde yaşıyorlardı 4'ü de bekardı. Yalnız sıkıntıları, maddi sıkıntıları vardı. Başka kimseleri yoktu. Kardeşlerden biri müzik öğretmeniydi, diğeri kuryelik yapıyordu, diğerleri de evde oturuyorlardı. En son Cumartesi alışveriş yapmaya geldiğinde bana 'Maaşıma haciz koydular' dedi" ifadelerini kullandı.

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