Park kavgası ölümle bitti

00:582/09/2025, Salı
IHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'te iki kişi arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada karşı tarafın silahıyla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde araç park etme meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tatvan’ın Tuğ Mahallesi’nde Z.K. ile Y.Y. arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya Y.Y.’nin akrabası Y.E.Y. de dahil oldu. Y.E.Y., yanında bulunan silahla Z.K.’ye ateş etti. Ağır yaralanan Z.K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından şüpheli Y.Y. ve Y.E.Y., Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



