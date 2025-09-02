Park kavgası ölümle bitti

Edinilen bilgilere göre, Tatvan’ın Tuğ Mahallesi’nde Z.K. ile Y.Y. arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya Y.Y.’nin akrabası Y.E.Y. de dahil oldu. Y.E.Y., yanında bulunan silahla Z.K.’ye ateş etti. Ağır yaralanan Z.K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.