Partilerinden istifa eden 3 vekil AK Parti'ye katıldı. Milletvekillerine rozetlerini AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Deva Partisi'nden istifa eden
İrfan Karatutlu
, CHP'den kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne sevk edildikten sonra partisinden ayrılan
Hasan Ufuk Çakır
ve geçen yaz Gelecek Partisi'nden istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili
İsa Mesih Şahin
, AK Parti'ye katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hoşgeldiniz
Katılım töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Bugün yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz. Rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyenlere açıktır. Bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola devam edeceğiz."
"Çok mutluyuz, memlekete hizmet etmek için geldik"
AK Parti'ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bir soru üzerine Çakır, "Çok mutluyuz, memlekete hizmet etmek için geldik. Haksızlığın, pisliğin, iftiranın karşısında durmak için geldik. Bu kadar, net." ifadelerini kullandı.
"CHP seçmenlerine bir mesajınız var mı?" sorusuna Çakır, "Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların, sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz. Devletinin ve bayrağının yanında olur. İngiltere'ye, Almanya'ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP'li ne bir Türk milliyetçisi tanır."
yanıtını verdi.
"Yeniden yuvamda olduğum için mutluyum"
AK Parti'ye katılan İsa Mesih Şahin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi konuştu. Şahin: "
17 yıl üniversiteden itibaren siyaset yaptım. Yeniden yuvamda olduğum için mutluyum. Türkiye tarihi bir eşikten geçiyor. Özellikle dünyada yaşanan gelimeler, bölgemizdeki krizleri değerlendirdiğimizde sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği etrafından iç cephede bir olmak tarihi bir sorumluluktur diye düşünüyorum. Bu sorumluluk bilinciyle yeniden gençlik yuvamdayım"
dedi.
