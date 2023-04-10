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Payitaht dizisinin Tahsin Paşa'sı Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'dan milletvekili adayı oldu

AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için milletvekili adayları bellirlendi. Açıklanan listeye göre ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa 1. sıradan milletvekili adayı oldu.

09:41 . 10/04/2023 Pazartesi
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Bahadır Yenişehirlioğlu

Bahadır Yenişehirlioğlu

14 Mayıs 2023 seçimleri geri sayım devam ederken AK Parti'nin millet vekili aday listesi kesinleşti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili aday listesinde değişim yaşandı. Listede birçok tanıdık isim dikkat çekiyor.

Birçok camiadan isim yer aldı

Futbol dünyasından sanat camiasına kadar birçok ünlü isim listede yer aldı. Bu isimlerden birisi de Bahadır Yenişehirlioğlu oldu.

Manisa'dan aday oldu

Payitaht Abdülhamid'in Tahsin Paşa'sı, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Derviş'i, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Ak Parti Manisa 1. sıradan milletvekili adayı oldu.

Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir?

Bahadır Yenişehirlioğlu, 26 Mayıs 1962 yılında Manisa / Akhisar’da dünyaya geldi. 1979 yılında Akhisar Lisesi’ni tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesin'den 1985 yılında mezun oldu. Daha sonra Akhisar’da serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Çin, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Almanya, İngiltere, Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan, Fas, Tunus, Mısır, İran, Pakistan, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Dubai, Bahreyn gibi ülkelerde halklar ve toplumlar üzerine araştırmalarda bulundu. Romancılığıyla da tanınan Yenişehirlioğlu, yurt içi ve yurt dışı konferanslarının yanında Diriliş Postası gazetesinde ve Cins dergisinde köşe yazarlığı yaptı.


Bahadır Yenişehirlioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. Büyük Dedesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İzmir’in ilk valisi ve belediye başkanıydı.

2016 yılında rol aldığı Sevda Kuşun Kanadında dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Yenişehirlioğlu; Başrolü Özlem Conker, Bülent İnal, Ezgi Eyüboğlu ve Akın Akınözü ile paylaştığı Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosunda yer almakta ve Tahsin Paşa karakterini canlandırmaktadır.


AK Parti adaylarını belirledi: 16 bakan liste başı
AK Parti adaylarını belirledi: 16 bakan liste başı

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken AK Parti’de milletvekili listeleri belli oldu. Buna göre 16 kabine üyesi AK Parti listelerinde birinci sırada aday gösterildi. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. Sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge 1 sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1.sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge 1. Sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1.sıra, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye 1. Sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara 2. Bölge 1. Sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya 1. Sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, AK Parti'den aday oldu.


#Bahadır Yenişehirlioğlu
#AK Parti
#Manisa
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