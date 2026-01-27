Pekin'de siyasi deprem: İki numaraya ABD casusu suçlaması

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e en yakın isim, Çin ordusunun en kıdemli generali ve Merkezi Askeri Komisyon (MAK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Cang Youşia hakkında yürütülen soruşturmada, ülkenin nükleer programına ilişkin son derece gizli bilgileri ABD’ye sızdırdığı iddia edildi. Wall Street Journal’ın, üst rütbeli komutanlara yönelik yapılan gizli bilgilendirme toplantılarına katılan kaynaklara dayandırdığı habere göre, Cang’ın eylemlerinin Çin’in ulusal güvenliğinde ciddi bir açık yarattığı öne sürülüyor. Haberde, söz konusu iddialara ilişkin bulguların, Çin’in askeri ve sivil nükleer faaliyetlerinden sorumlu olan Çin Ulusal Nükleer Şirketi’nin (CNNC) eski Genel Müdürü Gu Cün hakkında başlatılan soruşturma sırasında elde edildiği aktarıldı. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu, 19 Ocak’ta Gu hakkında resmi soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

DOLAYLI DARBE SUÇLAMASI

Soruşturma dosyasında Cang Youşia’ya yöneltilen suçlamalar casusluk iddialarıyla sınırlı değil. Uzun yıllar başında bulunduğu MAK’a bağlı Donanım Geliştirme Dairesi süresince terfi ve görevlendirmeler karşılığında rüşvet aldığı, bu kapsamda eski Savunma Bakanı Li Şangfu’nun göreve atanmasını da yüksek miktarda rüşvet karşılığında sağladığı ileri sürüldü. Li, 2023’te bir süre kamuoyundan kaybolmuş, ardından görevden alınmış ve 2024’te yolsuzluk suçlamalarıyla soruşturma kapsamına alınmıştı. Cang’ın, sahip olduğu yetkileri kötüye kullanarak ordu içinde nüfuz ağları kurduğu ve siyasi hizipler oluşturduğu da iddialar arasında yer aldı. Siyasi hizip ifadesinin Şi Cinping'e karşı "darbe girişimi" iddiası anlamına geldiği belirtiliyor. Soruşturma kapsamında Genelkurmay Başkanı Liu Cınli’nin de benzer suçlamalarla karşı karşıya olduğu, her iki generale yakın bazı subayların telefonlarına el konulduğu belirtildi.

EN YAKININDAKİ İSİMDİ

Cang Youşia, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olan yakınlığıyla bilinen bir isimdi. İki liderin babaları, Çin iç savaşı döneminde Mao Zıdong önderliğindeki Komünist güçler içinde birlikte görev yapmıştı. Bu geçmiş, Cang’ın Şi döneminde ordu reformları ve modernizasyon projelerinde kilit bir rol üstlenmesini sağlamıştı. 75 yaşındaki Cang, hem MAK Başkan Yardımcılığı hem de ÇKP Siyasi Bürosu üyeliğiyle Çin ordusunun “iki numaralı” ismi konumundaydı. Hakkındaki iddialar, son yıllarda Çin silahlı kuvvetlerinde yürütülen geniş çaplı yolsuzluk ve disiplin soruşturmalarının en üst seviyeye ulaştığı şeklinde yorumlanıyor.







