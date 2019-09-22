Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı: Tabelaları değişti

Hamile kadının bulunduğu aracın önünü kesip terör estirdi!

Emniyet şeridinde ilerlerken trafik polisine yakalanmamak için şeridinden çıkan bir araç sürücüsü, kendisine yol vermediği gerekçesiyle içinde hamile bir kadının da bulunduğu aracın önünü kesti. Aracın aynasını kırıp kaputunu tekmeleyen maganda, daha sonra olay yerinden kaçtı.