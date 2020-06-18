Pendik'te hamile kadına saldıran baklavacı kardeşler hakkında flaş karar

Pendik'te 7 aylıkhamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesi ile tutuksuz yargılanan baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin davasında karar çıktı. Mahkeme, Sel kardeşleri, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4'er yıl 2'şer ay, "Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması" suçundan da 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların "Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması" suçundan aldıkları ceza ertelendi.

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına müşteki Yunus Emre Bahçıvan ve avukatı Abdullah Adem Yavuzarslan ile sanıkların avukatı Devrim Dinç katıldı.

OYNAT 00:30 Magandanın elini sıkan polis memuru görevden alındı Pendik'te hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan şahısların karakola girişi sırasında çekilen görüntüler nedeniyle Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevden alınarak idari soruşturma başlatıldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"En büyük iftira onlara küfür etmemiz"

Söz alan Yunus Emre Bahçıvan, avukatların müvekkillerinin söyledikleri ile hareket ettiğini belirterek, "İki tarafta olayı bilen dört kişiydik. Avukatlarımız da biz ne anlattıysak onları biliyor. İftira suçu varsa, onların attıkları en büyük iftira onlara küfür etmemiz. Şikayetim devam etmekte. Bizi yolumuzdan alıkoyan, canımıza kast eden ve bize sıkıntı çıkaran, hayatımızda hiç yaşamadığımız şeyleri bize yaşatan insanlardan şikayetçiyiz" dedi.

Bahçıvan'ın Avukatı Abdullah Adem Yavuzarslan, toplumun vicdanının rahatlatılması şeklinde bir karar verilmesini beklediğini söyledi.

GÜNDEM Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı kardeşler tutuklandı

"Canımıza kast edecekti"

Tekrar söz alan Yunus Emre Bahçıvan, "Hürriyet istediğimiz zaman istediğimizi yapabilmektir. 34 saniyelik bir süre çok basit görünüyor. Biz bu araçtan çıkmış olsaydık canımıza kast edilecekti. Bu meşrulaştırılmaya, normal gösterilmeye çalışılıyor. Bu hususları kabul etmiyoruz. O zaman bir dakikanın altında hürriyete kast edilecek suçlar normal gösterilecektir, bu kabul edilemez" dedi.

GÜNDEM Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı: Tabelaları değişti

5 yıl ceza aldılar

Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, her iki sanığı, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkları, "Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması" suçundan da 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıkların bu cezasını erteledi.

REKLAM

Mahkeme, şikayetçilerin şikayetlerinden vazgeçmeleri nedeni ile sanıklar hakkında, "Mala zarar verme" suçundan açılan davanın düşürülmesine karar verdi. Müşteki Yunus Emre Bahçıvan ve avukatı Abdullah Adem Yavuzarslan, duruşma sonrası basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptılar.

GÜNDEM Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran tatlıcı kardeşlerin gizlilik talebi reddedildi

Avukat karara itiraz edecek

İddianamedeki en ağır suçlamanın kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması suçu olduğunu hatırlatan Avukat Abdullah Adem Yavuzarslan, "Mahkemenin verdiği karar, suçun nitelemesi isabetli bizce. Çünkü burada suçun birlikte işlendiği, mahkeme suçun nitelikli halini yani birlikte hürriyeti yoksun bırakma suçundan ceza verdi. Biz kararın şu yönüne bakıyoruz. Bu kişileri bir daha suç işlemekten alıkoysun, yeniden suç işlemesin ve caydırıcı olsun. Bu yönden hedefe yakın bir ceza. Ama biz şahsin karardan memnun değiliz, üst mahkemeye itiraz hakkımızı kullanacağız" dedi.

GÜNDEM Hamile kadının aracına saldıran maganda baklavacılara tabela şoku

GÜNDEM Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı dükkanlarını kapatıyor