PKK tüm uzantılarıyla kendisini feshetsin

AK Parti MKYK Toplantısı sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK’nın bütün uzantılarıyla kendisini feshetmesi ve silah bırakması gerektiğini söyledi. Ömer Çelik, Suriye'de ortaya çıkan son tabloyu da, "Bütün Kürtlerin, bütün Türkmenlerin ve bütün Arapların kazanımı olarak görmek lazım" şeklinde yorumladı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulunup gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Çelik, MKYK’da hem Gazze’deki hem de Suriye’deki durumların değerlendirildiği kapsamlı bir toplantı yapıldığını söyledi.
TEK SURİYE TEK ORDU
Çelik, Suriye vizyonlarını “tek Suriye, tek ordu” ilkesi üzerinden tanımlayarak, “Kastımız, Esed döneminin zulmünden sonra bütün Suriyelilerin Suriye’nin inşasına özne olarak katılmasıdır. Türkmen, Arap, Kürt; Müslüman, Hristiyan, Sünni, Alevi, Dürzi tüm etnik ve mezhebi gruplar, Suriye’nin eşit ve onurlu parçalarıdır” ifadelerini kullandı. Bu modelde kimsenin dışlanmadığını ve herkesin gelecekte söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.
PKK TÜM UZANTILARIYLA FESHEDİLMELİ
DEAŞ’la mücadelenin kesintisiz sürmesi gerektiğini belirten Çelik, “Hangi adı kullanırsa kullansın, hiçbir terör örgütünün bölgede var olmaması esastır. Terörsüz Türkiye kapsamında PKK’nın tüm uzantılarıyla kendisini feshetmesi gerektiğini ifade ettik” dedi. PKK’nın tasfiyesi sürecinin ülkeden ülkeye farklı yöntemlerle ilerleyebileceğini ifade eden Çelik, “Suriye açısından bizim önemsediğimiz, hem kan dökülmemesi, hem Suriye’deki Kürt kardeşlerimizin haklarının garanti altına alınması ve terörün vesayetinden kurtulması, hem de Suriye’nin birlik ve bütünlüğüne zarar veren terör ve asimetrik silahlı grupların ortadan kalkması, ancak bunun Suriye’nin bir parçası olarak gerçekleşmesidir. Bu bakımdan 10 Mart Mutabakatının önemini özellikle vurguladık” dedi. SDG’nin mutabakata uymadığını ve bunun askeri operasyonları beraberinde getirdiğini belirten Çelik, “SDG ya da DEAŞ’ın kaybını Kürtlerin ya da Arapların kaybı gibi gösterenlerin, bu halklarla hiçbir derdi olmadığı açıktır” diye konuştu. Çelik Aynel Arab’a 11 TIR yardım gönderildiğini belirterek, “Bu yardımlar kesintisizi bir şekilde devam edecek. Suriye’deki Kürt kardeşlerimizi o koşullar halimde asla bırakmayacağız” dedi.
İRAN'A MÜDAHALENİN KARŞISINDAYIZ
İran'da yaşananları yakından takip ettiklerini belirten AK Parti Sözcüsü Çelik, "Dış müdahaleye karşıyız. İran'da yaşananlar kendi dinamikleri ile çözülmeli. İran köklü bir devlet bizim için İran halkı kardeş bir halk. Dış müdahalenin olmaması gerektiğini ifade ediyoruz. İran'a dış müdahale yanlış sonuçlar çıkartır" diye konuştu.
GAZZE BİR EMLAK DEĞİLDİR
Çelik, Gazze'nin bir vatan olduğunu ve emlak yaklaşımıyla değerlendirilemeyeceğini belirtip, “Gazze bir emlak değildir” diye konuştu.
ÖZEL YETERSİZ BİLGİLENDİRİLİYOR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Suriye açıklamasına yönelik Çelik, “Kürt meselesini istismar etmeyi meslek edindiler. Özel bölge hakkında yetersiz bilgilendiriliyor” dedi.