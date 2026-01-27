PKK tüm uzantılarıyla kendisini feshetsin

DEAŞ’la mücadelenin kesintisiz sürmesi gerektiğini belirten Çelik, “Hangi adı kullanırsa kullansın, hiçbir terör örgütünün bölgede var olmaması esastır. Terörsüz Türkiye kapsamında PKK’nın tüm uzantılarıyla kendisini feshetmesi gerektiğini ifade ettik” dedi. PKK’nın tasfiyesi sürecinin ülkeden ülkeye farklı yöntemlerle ilerleyebileceğini ifade eden Çelik, “Suriye açısından bizim önemsediğimiz, hem kan dökülmemesi, hem Suriye’deki Kürt kardeşlerimizin haklarının garanti altına alınması ve terörün vesayetinden kurtulması, hem de Suriye’nin birlik ve bütünlüğüne zarar veren terör ve asimetrik silahlı grupların ortadan kalkması, ancak bunun Suriye’nin bir parçası olarak gerçekleşmesidir. Bu bakımdan 10 Mart Mutabakatının önemini özellikle vurguladık” dedi. SDG’nin mutabakata uymadığını ve bunun askeri operasyonları beraberinde getirdiğini belirten Çelik, “SDG ya da DEAŞ’ın kaybını Kürtlerin ya da Arapların kaybı gibi gösterenlerin, bu halklarla hiçbir derdi olmadığı açıktır” diye konuştu. Çelik Aynel Arab’a 11 TIR yardım gönderildiğini belirterek, “Bu yardımlar kesintisizi bir şekilde devam edecek. Suriye’deki Kürt kardeşlerimizi o koşullar halimde asla bırakmayacağız” dedi.