Provokasyon hazırlığına gözaltı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde İstanbul ve Ankara'da eylem çağrıları yapan ve güvenlik güçlerince provokatif faaliyetlerde bulunabileceği değerlendirilen kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Her iki şehirde toplam 38 kişi gözaltına alındı.





YASA DIŞI ÇAĞRI YAPTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, yasaklamaya rağmen Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısı yapan ve kitleyi provoke edebileceği değerlendirilen kişilere yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. İlk operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, firari 8 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İkinci operasyonda ise X üzerinden "Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı" başlığıyla yapılan ve yasa dışı gösteri çağrısı içeren videoya katılan 8 kişi gözaltına alındı.





İMAMOĞLU BAHANESİYLE TAŞKINLIK PLANI

Ankara’da ise 1 Mayıs öncesi sokak çağrıları yapan ve Taksim ile Kızılay meydanlarında kaos çıkarma hazırlığında oldukları öne sürülen 16 kişi hakkında terör soruşturması yürütüldü. Sol marjinal gruplar arasında rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun bahane edilerek yapılan sokak çağrılarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda kaos planları gün yüzüne çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişilerin THKP-C (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi) terör örgütüyle bağlantılı olduklarını tespit etti. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden örgütün silahlı şiddetini meşrulaştırmaya çalışan içerikler paylaştığı ve örgütün Ankara yapılanmasında aktif rol oynadıkları belirlendi.



