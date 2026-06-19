PTT kargo ve HGS borcu tuzağına dikkat: 145 milyon GSM verisi ele geçirildi

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemelerde ise, "Octo" isimli zararlı yazılım altyapısı kullanılarak yaklaşık 101 milyon kişisel veri ve 145 milyon GSM verisinin ele geçirildiği tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda şüphelilerin hesaplarında 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 1 milyar liralık işlem hacmi de tespit edildi.